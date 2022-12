La ‘tiktoker’ e ‘influencer’ brasileña Anna Clara Ríos fue víctima de un acosador con el que estaba compartiendo un vuelo, ya que él le estaba tomando fotos sin su consentimiento.



Los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre, cuando la famosa regresaba desde Sao Paulo -lugar en donde estaba trabajando- a Belo Horizonte, Brasil. Allí, compartía el vuelo con un sujeto que, según contó, sacó provecho de su fama y le enviaba fotografías de ella a sus contactos de WhatsApp.

(Siga leyendo: Sara Uribe confiesa qué fue lo que pasó con el hombre que besó en discoteca).

Sin embargo, Anna no se percató de lo que le estaba pasando sino hasta que el acosador se quedó dormido y la tripulación del avión aprovechó el momento para avisarle lo sucedido.



“Este señor aquí me estaba tomando fotos mientras dormía, me tuvieron que avisar para moverme”, dijo la famosa en su cuenta de Instagram.

En ese momento, la modelo, furiosa por lo que había hecho el hombre, lo despertó y comenzó a grabar la discusión que tuvo con él.



Ella dio a conocer el hecho a través de sus historias de Instagram, en donde tiene más de 640 mil seguidores. Además, lo primero que le contó a la azafata fue que trabajaba en redes sociales, razón por la cual creía que el hombre la estaba mirando, según narró

(También lea: Fotos: Sebastián Caicedo junto a Juliana Diez, su rumorada nueva novia).

La azafata le confesó que el acosador estaba haciendo zoom con la cámara de su teléfono para ver por debajo de su falda.



Luego de que miles de seguidores vieron sus historias, el hombre fue capturado por la Policía Federal de Brasil en el Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte. A pesar de que el sujeto fue llevado a la estación de Policía más cercana, no fue arrestado, aclaró Anna en Instagram.

@rafaeluizbrfc3 a anninha é assediada pelo um senhor deu até policia 👮‍♂️ ♬ som original - ralipe_soft_editsxx

(Además: 'No puedo con su flacura, con su delgadez': Catherine Siachoque a Miguel Varoni).

¿Qué hacer si es víctima de acoso sexual?

Según explica María del Carmen Salcedo, experta en temas de género y violencia, si usted fue víctima de acoso sexual es importante que no que se quede callada y lo haga público, identifique a su agresor, no se sienta culpable y busque ayuda inmediata con las autoridades. De hecho, puede comunicarse al número 01-8000-112-137 de la línea púrpura distrital, que atiende las 24 horas del día, todos los días del año de manera gratuita. También puede comentar su caso por WhatsApp al número 300 755 1846 de la Policía de Bogotá o llamar a la línea de atención y emergencia nacional 123.

Más noticias

Padre de Britney Spears dice que sin su ayuda, ella habría podido morir

'Gracias a Dios estamos vivos': el mensaje de Anuel tras sufrir accidente aéreo

Sara Uribe contó por qué estará alejada de las redes sociales; irá a un reality

Tendencias EL TIEMPO