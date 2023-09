La cantante brasileña Anitta se ha convertido en una estrella mundial, pues tiene canciones en varios idiomas, lo que le permite que sea escuchada en todos los rincones del mundo.



Recientemente, la artista tuvo una conferencia de prensa en México y ahí reveló que en el 2022 vivió una complicación de salud que le cambio su forma de ver la vida.

Anitta abrió su corazón y reveló que en ese año tuvo que hacer constantes visitas al hospital. Además, aseguró que durante varios meses ella no supo qué le estaba ocurriendo a su cuerpo, lo que le generó angustia.



"El año pasado yo me puse muy enferma, no descubrían lo que tenía”, comentó. Asimismo, agregó: “Estuve en el hospital por cinco meses, no podía trabajar, no pude aprovechar el crecimiento que me dio ‘Envolver’, yo no lo pude aprovechar porque me enfermé mucho”.



Ella empezó a sentirse mal tras una gira por Europa y entre su diagnóstico y el tratamiento reveló que casi no salió por medio año. Durante este tiempo ella empezó a planear su nuevo grupo de canciones llamado 'Funk Generation: A Favela Love Story'.

Los médicos finalmente le realizaron una prueba de sangre que mostró que tenía un indicador de cáncer muy alto. Mientras le confirmaban que era lo que tenía, Anitta se acercó a un guía espiritual para someterse a tratamientos naturales. Un mes después volvió al médico a que le hicieran diferentes estudios.



“Me realizaron la prueba una vez más y, afortunadamente, el elevado indicador de cáncer había disminuido. Estaba dando señales de mejoría”, expresó.



“Y dije, ahora voy a hacer este álbum; ahora todo lo que quiero en mi vida voy a lograrlo, es ahora o nunca, porque si no morí es porque voy a vivir todavía mejor”, agregó.

Luego de eso alquiló una isla privada, a un lado estaban los médicos tradicionales y los alternativos y del otro un estudio de grabación. “Ahí todos los días grababa una canción por día, porque si no me cansaba demasiado”, contó.



Durante este proceso su madre la acompañó en todo momento. Además, reveló que toda esta experiencia cambió su vida.



“Dije ‘no sé de lo que voy a cantar’ porque antes yo follaba a toda la industria… Una vida loca, alcohol y no sé qué, y ahora estoy con meditaciones, terapias, piedras y cristales. Entonces pensé hacer una canción de que yo era una perra y ahora no más. Y ahí nació la canción ‘Used to Be’”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

