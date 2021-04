Alertan sobre ‘peligroso’ animal en árbol, pero era un croissant

La presencia de un supuesto animal en un árbol hizo que varias personas no abrieran las ventanas de sus casas y apartamentos por dos días, en medio del temor que tenían de que ‘volara’ o 'saltara' hacia adentro.

Una mujer llamó desesperada a oficiales de Protección Animal en Cracovia, ciudad de Polonia. “¡Lleva dos días sentado aquí y todo el mundo le tiene miedo!”, gritó en la llamada telefónica en la que pidió reiteradamente que los oficiales fuesen a buscar a ‘la criatura’.



En principio, los oficiales pensaban que por el relato de la mujer se podría tratar de una iguana o de un ave enferma. Sin embargo, la mujer insistía en que no era un pájaro y, con respecto a la iguana, no era usual encontrar este tipo de reptiles en medio de la ciudad de Cracovia.



Por lo absurdo de la descripción de la mujer, los oficiales llegaron a pensar que se podría tratar de una broma. Pero el pánico de los vecinos sí era real. Cuando los hombres llegaron al lugar, todas las ventanas alrededor del árbol estaban cerradas.



¿Estaba vivo o muerto? El supuesto animal llevaba dos días sin moverse del árbol. Y cuando los oficiales de Protección Animal llegaron al lugar se dieron cuenta de que “no tenía ni pies ni cabeza”.

¿Qué era realmente?

Increíblemente, eso que tenía asustados a varios vecinos no era ni siquiera un animal. Era en realidad un cruasán o ‘croissant’, esa pieza de pastelería hecha a base de hojaldre. ¿Ahora sí lo ve?

Z cyklu "Z pamiętnika inspektora" - relacjonuje inspektor Adam. - Przyjedźcie i go zabierzcie! – w głosie dzwoniącej... Publicado por KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami en Martes, 13 de abril de 2021

La Protección Animal de Cracovia contó con suspenso la historia en su Facebook. "No se puede mover algo que ya fue 'horneado', no por el sol sino horneado de verdad".



Hicieron énfasis en que no se trató de una ‘broma’ o un ‘April fool’ (inocentada), sino que la gente simplemente no podía identificar qué era lo que estaba sobre el árbol y el episodio hace parte de las llamadas 'absurdas' que han recibido.

