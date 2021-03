Un condón en un pulmón y raros casos de objetos extraídos del cuerpo

En general, los motivos de consultas médicas pueden estar relacionados con dolencias físicas o la aparición de síntomas inusuales.



Sin embargo, también se han conocido casos de afecciones asociadas a algún objeto extraño alojado en el cuerpo de los pacientes.



Los médicos suelen estar preparados para recibir y atender estas y otras emergencias médicas.



Conozca algunos de los casos más raros de objetos extraídos del cuerpo humano.

Condón en un pulmón

la 'National Library of Medicine' reportó el caso de una mujer que se tragó un condón que posteriormente quedó alojado en uno de los pulmones de la paciente. Foto: iStock

Según el portal web ‘Hipertextual’, la ‘National Library of Medicine’ reportó el caso de una mujer, de 27 años, que se tragó un condón mientras le realizaba sexo oral a su pareja.



De acuerdo al medio citado, la mujer decidió ir al hospital cuatro meses después de lo ocurrido, pues empezó a presentar síntomas como tos y fiebre.



En ese momento, los médicos la diagnosticaron con tuberculosis y le mandaron un tratamiento para la enfermedad.



Sin embargo, no hubo mejoría en su estado de salud, por lo tanto, fue necesaria la opinión de otros especialistas.



Luego de los análisis correspondientes, los galenos encontraron que la mujer tenía el condón alojado en el lóbulo superior de su pulmón derecho. La extracción del preservativo se tuvo que hacer mediante cirugía.

Audífono en el esófago

Bradford Gauthier se tragó uno de sus audífonos mientras estaba durmiendo. Foto: iStock

De acuerdo al medio estadounidense ‘CBS 4 indy’, el pasado 4 de febrero, Bradford Gauthier, habitante de la ciudad de Worchester (Estados Unidos), se tragó uno de sus ‘Airpods’ mientras dormía.



Al día siguiente, Gauthier se levantó con una pequeña molestia en su garganta, sin embargo, no le prestó mucha importancia.



No obstante, luego de no encontrar uno de sus audífonos y hablar con su esposa e hijo sobre el tema, tomó la decisión de ir a un centro médico para realizar una radiografía.



Tenía sospechas sobre lo inaudito.



Y en efecto: los especialistas descubrieron que el audífono perdido estaba en el esófago de Gauthier.



Le tuvieron que hacer una endoscopia de emergencia para extraer el objeto de su cuerpo.

Hombre se traga cepillo de dientes

El portal especializado 'Medical Dialogues' reportó el caso de un hombre en India que se tragó accidentalmente su cepillo de dientes. Foto: iStock

En su momento, según el portal especializado ‘Medical Dialogues’, un hombre, de 39 años, se tragó accidentalmente un cepillo de dientes mientras se estaba limpiando la parte posterior de su lengua.



De acuerdo al medio citado, el hecho se presentó en Pasighat, una ciudad en India, y el hombre tuvo que ser trasladado de emergencia al centro médico ‘Berkin Memorial Hospital'



En el hospital, los especialistas tuvieron que realizar una intervención quirúrgica para extraer el cepillo de dientes del estómago del paciente.



Según el medio citado, el cirujano Bonmi Tayeng y su equipo de especialistas realizaron el procedimiento médico que duró 35 minutos.



Después de seis días de convalecencia, el paciente fue dado de alta.

Mujer se traga joyas, monedas y candados

En India, una mujer se tragó 1.5 kilográmos en joyas, anillos, cadenas, monedas y candados. Foto: iStock

De acuerdo al medio local ‘india.com’, en 2019, Runi Khatun se tragó 1.5 kilogramos en joyas, monedas y candados.



Khatun, residente del pueblo de Margram, en India, presentó dolores fuertes de estómago y sufrió de vómitos constantes.



Esto preocupó a sus familiares, quienes tomaron la decisión de llevarla a centro médico ‘Rampurhat Government Medical College and Hospital’ para determinar las causas de sus síntomas.



“Mi hija tiene problemas mentales. Durante el último tiempo devolvía todo lo que comía”, comentó la mamá de Khatun, por aquel entonces, en declaraciones al medio local.



Tras los análisis correspondientes, los especialistas encontraron que los objetos estaban alojados en el estómago de la mujer.



De acuerdo al medio citado, el equipo de médicos extrajo cadenas, anillos, monedas, llaves, candados y hasta un reloj de pulsera del cuerpo de la paciente.



“Su condición era tan crítica que necesitó de transfusiones de sangre durante la operación (...) Si no la hubiésemos operado pronto, no habría sobrevivido”, concluyó Siddhartha Biswas, director del Departamento de Cirugía del hospital.

Mujer se traga su anillo de compromiso

La estadounidense Jenna Evans se tragó su anillo de compromiso mientras dormía. Foto: iStock

Según ‘CNN’, en 2019, Jenna Evans se tragó su anillo de compromiso mientras dormía.



Sin embargo, lo particular de la situación fue que Evans hizo esto porque estaba soñando que su esposo le pedía proteger el anillo, de acuerdo al medio citado.



En declaraciones al medio local ‘KGTV’, Evans comentó que fue con su esposo a un centro médico para que le extrajeran el objeto.



“La doctora ordenó una radiografía y pareció bastante sorprendida cuando volvió con un segundo médico y me mostró que, efectivamente, mi anillo estaba justo en mi estómago”, mencionó.



Los especialistas le realizaron una endoscopia para retirar el anillo de su cuerpo.



“Todo salió bien, encontraron mi anillo justo más allá de mi estómago en mis intestinos, lo recuperaron y se lo dieron a mi esposa”, concluyó Evans.

Dos arañas en el oído de un niño

Dos arañas fueron encontrados al interior del canal auditivo de Jesse Courtney un niño estadounidense de nueve años Foto: iStock

De acuerdo al medio ‘Business Insider’, a Jesse Courtney, un niño, de nueve años, residente de la ciudad de Albany (ciudad del estado de Oregon, en Estados Unidos), le extrajeron dos arañas de su oído luego de presentar síntomas de dolor auditivo que le obligaron a ir al médico en la búsqueda de soluciones.



Según el medio local ‘Albany Democrat-Herald’, una de las arañas extraídas del canal auditivo de Courtney estaba muerta. La otra seguía viva.

Tendencias EL TIEMPO