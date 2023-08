La actriz estadounidense Zendaya recordó este martes a Angus Cloud, su compañero de reparto en la serie Euphoria (HBO), que falleció a los 25 años, con una publicación de Instagram en la que expresó que "las palabras no son suficientes" para describir al malogrado intérprete.



"Las palabras no son suficientes para describir la infinita belleza de Angus. (...) Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus cálidos ojos amables y su brillante sonrisa, o de escuchar sus contagiosas carcajadas. Sonrío ahora solo de pensarlo", escribió.



La ganadora de dos Emmy por su papel de Rue Bennett en el drama para adolescentes Euphoria continuó su emotivo mensaje asegurando que Cloud "podía iluminar cualquier habitación en la que entrara".



"Sé que la gente utiliza esta expresión a menudo cuando habla de sus seres queridos. (...) Pero déjenme decirles que él era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo así. Por toda la luz sin límites, el amor y la alegría que siempre consiguió darnos", añadió la también protagonista de "Spider-Man: No Way Home".



La publicación de Zendaya, dirigida a sus 184 millones de seguidores en Instagram, concluyó pidiendo a los fans que respeten el duelo de la familia del actor.

La también cantante no fue la única miembro del elenco de Euphoria que quiso rendir homenaje a Cloud, porque la actriz Sydney Sweeney (Cassie Howard en la serie) también publicó una serie de fotos con él durante los rodajes y añadió un mensaje que lo definía como "un alma abierta y con el corazón más bondadoso".



Angus Cloud, intérprete del personaje de Fezco en Euphoria, falleció este lunes a los 25 años en su casa familiar en Oakland (California), tan solo una semana después de enterrar a su padre en Irlanda.



Sus allegados no detallaron las causas del deceso, pero sí se refirieron a que Cloud había llevado muy mal esta pérdida y subrayaron que luchaba de forma prolongada con problemas de salud mental.

El Departamento de Policía de Oakland sigue trabajando en el caso y aún no se ha revelado el resultado de la investigación, mientras medios como TMZ aluden a una supuesta llamada de su madre al servicio de emergencias en la que pedía auxilio porque su hijo había perdido el pulso y, presuntamente, llegaba a hablar de una "posible sobredosis".

EFE

