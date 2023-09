Angus Cloud, el integrante del elenco de “Euphoria”, falleció el 31 de julio del 2023, dejando conmocionados no solo a los miembros de su círculo más cercano, sino también a los millones de fans de la serie de HBO que lo conocieron con el personaje de ‘Fezco’.

Cerca de dos meses después de la fatídica noticia, finalmente ya se sabe con certeza qué fue lo que ocurrió con él aquella mañana en la que apareció sin vida en la casa de sus padres en Oakland, Estados Unidos.

¿De qué murió Angus Cloud?



Según informó el 21 de septiembre del 2023 el portal “Variety”, la Oficina forense del condado de Alameda les confirmó que el artista falleció a causa de una sobredosis accidental por combinar fentanilo, cocaína, metanfetamina, entre otras sustancias.

De acuerdo a esta versión oficial, Angus Cloud sufrió una intoxicación aguda por la combinación de drogas que también incluía benzodiazepina.

¿Cuándo murió Angus Cloud?



La noticia de la muerte de Angus Cloud la dio a finales de julio el portal TMZ.



En aquel momento, el citado medio citó al Departamento de Policía de Oakland y al Departamento de Bomberos, quienes atendieron una llamada a las 11:30 AM del lunes 31 de julio del 2023 por parte de la madre de Angus Cloud, informando una posible sobredosis y que su hijo no tenía pulso. Tras esto, fue declarado muerto.

TMZ también informó que una fuente cercana la familia había dicho que Angus se encontraba lidiando con pensamientos suicidas tras volver de Irlanda, donde sepultaron a su padre, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

Series y películas en las que participó Angus Cloud



