Angie Mosquera: la patrullera heroína que frustró el hurto de una camioneta en Cali

En una destacada muestra de valentía y determinación, la Patrullera Angie Mosquera se ha convertido en una heroína al frustrar un intento de robo de una camioneta en la ciudad de Cali. Su rápida y decidida intervención ha ganado elogios tanto de sus colegas como de la comunidad local.

La creciente ola de delincuencia en el territorio colombiano ha mantenido en vilo a la población, pero entre los desafíos, también surgen héroes de la fuerza pública que hacen frente a los criminales.



En esta ocasión, una valerosa patrullera, Angie Tatiana Mosquera, se convirtió en la protagonista de una historia de coraje al frustrar un intento de hurto de una camioneta de gama alta en el barrio Nueva Tequendama, al sur de Cali.

El acto heroico de la patrullera Mosquera



El pasado miércoles 25 de octubre, la valentía se hizo presente. Durante un patrullaje de rutina, los uniformados notaron a un grupo de individuos que intentaban llevarse una lujosa camioneta en el barrio Nueva Tequendama.

Sorprendidos por los oficiales, los presuntos ladrones intentaron una fuga desesperada, incluso tratando de embestir el vehículo policial y exhibiendo armas de fuego. Fue en ese momento que la Patrullera Angie Tatiana Mosquera se convirtió en la última línea de defensa contra el hurto.

Gracias a la valerosa reacción de una patrullera de @PoliciaCali se frustró un hurto de una camioneta en el sur de Cali. La patrullera se enfrentó a dos delincuentes y los inmovilizó. Todo el reconocimiento a ella por su heroísmo. 👏🏽 @gusgomez1701 @vanedelatorre @NestorMoralesC pic.twitter.com/XwWi8h7c6t — Guille Londoño (@GuilleLondono) October 25, 2023

Videos compartidos en redes sociales revelan el momento en el que la oficial redujo a uno de los presuntos delincuentes, aplicándole una llave y sometiéndolo en el suelo.



En declaraciones a Noticias Caracol, Mosquera describió la situación como una persecución que culminó en un enfrentamiento a tiros, donde logró herir a uno de los individuos que había disparado inicialmente.

“Me tiro prácticamente del vehículo policial, veo que un ciudadano se baja de su vehículo, escucho disparos, observo que otro sujeto sacar el arma de fuego. Inmediatamente, yo saco mi arma de dotación y acciono la misma lesionando al individuo”, expresa la patrullera.

Reconocimiento a la patrullera Angie Tatiana Mosquera



La Policía Nacional no tardó en exaltar la valiente actuación de la Patrullera Mosquera, compartiendo un mensaje de reconocimiento en sus redes sociales.



El resultado de esta intervención fue la captura de dos de los presuntos delincuentes y su entrega a las autoridades judiciales. Enfrentarán cargos por hurto calificado y agravado, así como por el porte ilegal de armas de fuego. La Policía logró recuperar los objetos robados y el vehículo, devolviéndolos a sus legítimos propietarios.

#EsNoticia | Angie, una valiente y decidida patrullera, impidió el hurto de una camioneta en el sur de #Cali, enfrentando con contundencia a los presuntos delincuentes.



Dos personas fueron capturadas e incautada un arma de fuego.



Durante el procedimiento los delincuentes… pic.twitter.com/S7DXSoWp5f — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 26, 2023

En declaraciones posteriores, Angie Tatiana enfatizó su pasión por su profesión y su compromiso de salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, demostrando que la valentía y el profesionalismo de las fuerzas de seguridad siguen siendo un baluarte en la lucha contra la delincuencia en Colombia.



"Yo mido 1,50 metros y me he enfrentado a delincuentes mucho más grandes que yo, me he tenido que enfrentar a esa delincuencia que solo me supera en tamaño, en peso", destacó la patrullera.



Su actuación sirve como un ejemplo claro de la determinación de las autoridades en medio de un escenario de creciente inseguridad en el territorio colombiano.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

