Angie Brand, modelo de Onlyfans, es criticada por hacer contenido estando embarazada

ngie Brand ganó fama desde algunos años, gracias al contenido para adultos que sube a la plataforma OnlyFans, sitio en el que cotiza una gran cantidad de dinero, así lo dio a conocer ella misma. ganó fama desde algunos años, gracias al contenido para adultos que sube a la plataforma, sitio en el que cotiza una gran cantidad de dinero, así lo dio a conocer ella misma.

Según la joven, de 19 años, mensualmente recauda entre 44 a 50 mil dólares, lo que equivale a un poco más de 174 millones de pesos colombianos.

“Obviamente yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 44 mil dólares, 45, a lo que más he llegado ha sido a 50 mil dólares”, dijo en Instagram a través de una temática de preguntas y respuestas.

Ahora, Angie Brand volvió a llamar la atención el pasado 3 de marzo cuando compartió con sus seguidores que está embarazada.

“Sorpresa. Nuevo fetiche activado”, fueron las palabras con las que la joven acompañó una serie de fotografías en las que presume su barriga.

Angie Brand es criticada por subir contenido embarazada

A pesar del embarazo, la creadora de contenido no ha dejado de trabajar en OnlyFans y promocionar sus formatos en Instagram o X con imágenes subidas de tono, algo que ha despertado críticas entre los internautas.

“Pobre pelado cuando crezca”, “Ni preñada respetas, pobre de tu hijo cuando nazca”, “Respeta tu embarazo ya fuiste”, “Qué futuro le espera a esa bendición”, “Sino respeta a su hijo en la barriga, imaginen lo que será capaz de hacer con el cuando nazca”, fueron algunas reacciones.

Cabe destacar que Angie Brand por el momento no ha revelado cuántos meses tiene de embarazo, si es niño o niña o quién es el padre de la criatura.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

