Angelly Moncayo habló de la pesadilla que vive con el síndrome de Asia: ‘Me derrumbé’

Angelly Vanessa Moncayo, es una actriz y modelo colombiana, conocida popularmente como Angelly Moncayo, que nació el 4 de noviembre de 1979 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y actualmente tiene 44 años de edad.

En la primera década de los años 2000, la mayoría de modelos y actrices que buscaban abrirse paso en el mundo del entretenimiento colombiano optaron por realizarse cirugías estéticas de aumento de senos y glúteos, con el fin de lograr las medidas perfectas y poder destacarse por su figura.

Recientemente, la actriz Angelly Moncayo habló en el programa ‘Bla, Bla, Blu’ de la emisora Blu Radio, sobre algunas de las consecuencias que se tienen tras realizarse procedimientos como el aumento de busto por medio de implantes mamarios y uno de los más sonados es el ‘síndrome de Asia’.



"Yo me implantó cuando tenía 18 años, en este momento tengo 44. Fue la primera vez que decidí ponerme este dispositivo dentro del cuerpo, frente al cual hice un recambio en 2012", contó la actriz, quien actualmente trabaja y busca concientizar a las mujeres sobre los efectos de esta enfermedad.



“Cuando doy a luz a nuestra hija, mi cuerpo se vino abajo; mi cuerpo había dado todo por esta nueva vida y ya no tenía cómo recuperarse para lograr ir hacia arriba”, agregó la vallecaucana.

La actriz indicó que el síndrome de Asia tiene distintos síntomas y que no en todas las personas se desarrolla de la misma forma, pero generalmente se desarrolla en mujeres que se hayan realizado cirugías de implantes mamarios y suele relacionarse con otros padecimientos médicos, por lo que es de difícil detección.



“Cada semana me la pasaba en diferentes especialistas y en realidad no sabíamos que tenía. Yo pensaba que me iba a morir, yo pensaba que un día iban a abrir la puerta de mi casa y me iban a encontrar tirada en el piso”, relató.



Entre los síntomas que ella empezó a manifestar destacó los cuadros de vértigo, alergias, gripes muy fuertes, que eran ‘el pan de cada día’, según dijo la vallecaucana, agregando que cuándo cumplió 30 años de edad fue diagnosticada con Tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune.

“En todo ese caos que se creó en ese momento, porque también llegaron a pensar que tenía un cáncer asociado a los implantes, yo descubro que hay algo que se llama la enfermedad de los implantes mamarios gracias a una comunidad maravillosa que encontré en redes sociales”, contó Moncayo, quien aseguró que desde entonces hace pedagogía y trabaja por la concientización sobre el síndrome de Asia.



Para contar su testimonio y apoyar a otras mujeres con el padecimiento, creó la fundación ‘ASIA Recovery’ donde por medio de las redes sociales se hablan de temas relacionados con este síndrome y otros padecimientos que se desarrollan, cuándo se intenta cumplir con los ‘estándares de belleza’ que imponen la sociedad.

¿Qué es el síndrome de Asia?



La Clínica Mayo, un centro médico académico estadounidense, dice que el Síndrome de Asia, también conocido como Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes, es una enfermedad autoinmune inflamatoria poco común que se atribuye a la exposición a sustancias extrañas al organismo, conocidas como adyuvantes.



Así mismo, la entidad especialista en salud agrega que estas sustancias se utilizan para estimular la respuesta inmunitaria del organismo, como es el caso de la silicona presente en muchos tipos de implantes médicos, incluyendo las prótesis mamarias, aunque no es exclusivo de estas.



Por otro lado, la empresa colombiana ‘ConsultorSalud’ dice que el Síndrome de Asia se caracteriza por una reacción autoinmune o inflamatoria del cuerpo ante la presencia de agentes ajenos al propio cuerpo, lo que puede desencadenar una serie de síntomas que caracterizan esta condición médica, como dolor muscular y de articulaciones, fatiga crónica, problemas de salud relacionados con el sistema inmunitario, entre otros.

