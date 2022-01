El día martes 18 de enero, Jhonier Leal se declaro culpable por el asesinato de su madre, Marleny Hernández, y su hermano, el conocido estilista Mauricio Leal. Frente a la impactante situación, la actriz y modelo Angeline Moncayo, dejó un emotivo mensaje de despedida para las víctimas.

En su cuenta de Instagram, que tiene más de 165 mil seguidores, publicó una foto en la cual aparecía el estilista y su madre, con el siguiente mensaje:



“Perdón, por ignorar que vivían en medio de tanta oscuridad teniendo ustedes una luz tan grande. Perdón, por no haberlos abrazado más la última vez que los vi. Perdón, por que las flores que te quería mandar en tú cumpleaños, tuve que enviarlas para despedirme. Perdón, si les fallé en algo. Perdón, por las desilusiones que pudieron causarles aquellos que en vida les dieron tantos hágalos y cuando los necesitaron no estuvieron y no poder hacer nada…”



(Siga leyendo: ¿Quién era Marleny Hernández, la madre del famoso estilista Mauricio Leal?)



Asimismo, por medio de sus historias agradeció a los medios de comunicación no utilizar la foto en la que se veía explícitamente cómo encontraron los cuerpos de Leal y su madre, la cual se presentó en la audiencia.

Historia de Angeline Moncayo en la que agradece a la comunidad por viralizar el caso. Foto: Instagram @angelinemoncayo

Además, comentó que hace falta que se limpie el nombre de las víctimas de todo lo que se ha comentado en redes sociales y medios de comunicación.



Por este medio, le dio gracias a la comunidad por ayudarlos y viralizar el ‘hashtag’ #Justiciaparamauroymarleny. “Es posible hacer cosas positivas en medio de todo para lograr mucho con las redes. Este fue uno de los casos. Aunque todavía falta” escribió en sus historias.



Por último, dio gracias por haber conocido y ser amiga de Mauricio y Marleny, que eran como miembros de su familia. “Los extraño. ¡Gracias por tanto! ¡Vuelen alto!” comentó en sus redes.



(Le puede interesar: Exesposa de Jhonier Leal declaró en la Fiscalía por asesinato de su hermano)



Vale mencionar que Angeline Moncayo conocía a Mauricio desde los 14 años y desde ese entonces su amistad fue creciendo hasta el punto de ser parte de la familia. “Marleny eras como otra mami para mí. Así te vi siempre. Tú casa siempre fue la mía, esos abrazos calientitos y cómo fingíamos pelear para luego reírnos sin parar”, comentó en su instagram en su publicación el 23 de noviembre del año pasado.

