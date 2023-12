Angelina Jolie y las secuelas que le dejó el divorcio con Brad Pitt: 'Tuve parálisis'

Angelina Jolie reveló, en una entrevista con 'The Wall Street Journal Magazine', que lleva una vida sin romances ni una amplia vida social, rodeada de un grupo reducido de amigos fuera de la industria cinematográfica. La actriz criticó el ambiente de Hollywood, expresando que “no es un lugar sano” y que prefiere alejarse el mayor tiempo posible de ese mundo y sus reglas.

La ganadora del Oscar contó que enfoca su energía en sus seis hijos - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox - y en su recuperación familiar tras el divorcio. Además, compartió que sus retoños son sus amigos más cercanos y valora la diversidad de personalidades en su familia.

“(Mis hijos) son las personas más cercanas a mí y a mi vida, y son mis amigos más estrechos. Somos siete personas muy diferentes y ese es nuestro punto fuerte”, detalló Jolie.

La actriz que dio vida a 'Maléfica' también destacó sus amistades fuera del espectáculo, principalmente con refugiados, subrayando que la mayoría de las personas cercanas a ella provienen de contextos de guerra y conflicto. “Tal vez cuatro de las seis mujeres con las que tengo una relación cercana provienen de guerras y conflictos”, se sinceró.

Respecto al proceso de divorcio, Jolie reveló que fue desgastante: “Mi cuerpo reacciona muy fuertemente al estrés. Mi nivel de azúcar en la sangre sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio”.

Sobre su carrera en Hollywood, la estrella del cine manifestó su desencanto con la industria del entretenimiento. Comentó que la gente se siente atraída por su lado más audaz y rebelde, pero no por su vulnerabilidad. Esto la ha llevado a ser más selectiva en sus proyectos, como su reciente trabajo en una biografía sobre Maria Callas dirigida por Pablo Larraín. Incluso contempla cambiar de rumbo, considerando la actuación teatral como una posible alternativa.

“Hoy no sería actriz”, manifestó, y entró en detalles sobre su percepción de la industria. “Cuando comencé mi carrera, no tenía tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto. Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano (...). Desde que era joven, a la gente le gustaba la parte de mí que es bastante dura y quizá un poco salvaje. El público no quiere oír hablar de mi dolor o mi tristeza. Eso no es entretenido”.

El duro mensaje de Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt



Recientemente se reveló un contundente mensaje de Pax Jolie-Pitt, hijo de los famosos actores Angelina Jolie y Brad Pitt, que había permanecido oculto hasta ahora.

En el mensaje, Pax, quien fue adoptado por Jolie en Vietnam en 2007 a la edad de tres años, critica duramente a Brad Pitt. El joven tenía 16 años en el momento de la publicación y expresó su desaprobación en una historia de Instagram, con palabras que resonaron fuertemente en los medios. "¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable", escribió, haciendo referencia a la falta de consideración y empatía de Pitt hacia sus hijos menores.

Además, el hijo de los actores de Hollywood mencionó el miedo que sus hermanos sienten en presencia de su padre y acusó a Pitt de causar un daño irreparable a su familia.



“Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que, ¡feliz Día del Padre, ser humano jodidamente horrible!", afirmó.

Este mensaje surge en el contexto de las acusaciones previas contra Brad Pitt. En un incidente ocurrido en un jet privado, el actor fue señalado de agredir a Jolie y a dos de sus hijos. Según una fuente de la revista 'People', Pitt estaba ebrio durante el incidente, y Maddox, otro de los hijos de la pareja, intervino en defensa de su madre. Jolie solicitó el divorcio en 2016, y el incidente llevó a una investigación por parte del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles.

Angeline Jolie y Brad Pitt, quienes estuvieron casados por mas de diez años. Foto: EFE

