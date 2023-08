La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie mantiene su curso. Recientemente, se dio a conocer un correo electrónico que la actriz envió a su exmarido como evidencia para respaldar todos sus reclamos legales relacionados con el viñedo que compraron en Francia.

La información fue expuesta por el portal de noticias Radar Online, que obtuvo una copia del mensaje que la estrella de 'Maléfica' escribió a Pitt en 2021. Allí le explicaba su intención de abandonar el negocio.

La pareja había comprado durante su matrimonio el prestigioso Chateau Miraval, que está valorado en 164 millones de dólares. Esto lo hicieron con la intención de regalarlo a sus hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne- como parte de su herencia.

La disputa surgió cuando Jolie vendió su participación en el negocio a una tercera empresa llamada Stoli, dirigida por el ruso Yuri Shefler. El actor demandó a la actriz argumentando que ella había prometido no vender esta propiedad sin su consentimiento y que la adquisición fue hostil.



De la misma manera, el reconocido artista se vio involucrado en problemas legales, enfrentando una demanda de 250 millones de dólares por parte de una antigua empresa de la actriz, Nouvel, que lo acusaba de hacer uso indebido de activos de Chateau.

El doloroso 'mail' de Angelina Jolie

Angelina Jolie, por su parte, presentó varios documentos en apoyo a su posición en el caso. Entre ellos se encuentra el correo electrónico que le envió a Pitt el 21 de enero de 2021, en el que expresaba su deseo de dejar Chateau. El mensaje fue enviado a las 2:02 p. m.

“He llegado a una decisión dolorosa, con el corazón encogido, que quiero compartir contigo. Sabes cuánto deseaba comprar Miraval, como negocio familiar, como lugar para visitar juntos y como lugar para celebrar reuniones diplomáticas y humanitarias. Por encima de todo, es el lugar al que trajimos a casa, a los mellizos y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que alberga la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora me resulta imposible escribir esto sin llorar. Voy a atesorar mis recuerdos de lo que fue hace una década”, escribió Jolie.

(Leer más: Christian Chávez y las críticas por vestuario en gira de RBD: lo comparan con Sam Smith).

“Pero también es el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia, y de un negocio centrado en el alcohol (...). He intentado mantenerme abierta al negocio, verlo como algo que podía ser positivo para nuestra familia, y por eso no me he alejado”, agregó.

(Seguir leyendo: ¿Cómo se vería una hija de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? IA lo revela).

“En los últimos cuatro años he visto muchos comportamientos desconsiderados, dinero gastado de formas que yo no habría aprobado y decisiones tomadas sobre las que no se me consultó (...). Sobre todo, me ha sacudido la estrategia que se ha lanzado para vender alcohol. Me parece irresponsable y no es algo que quisiera que vieran los niños. Me recordó tiempos dolorosos”, argumentó Jolie, quien negó la existencia de un acuerdo escrito que prohibiera vender su participación sin la aprobación de su entonces pareja.



"Todo esto me dice muy claramente que la visión que tú y los demás en el negocio tienen no es una que yo pueda compartir. No creo que pueda involucrarme, ni pública ni privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia”, detalló la actriz, según el 'mail' al que tuvo acceso el medio citado.

La estrella de Hollywood compartió su decisión de abandonar el negocio, citando discrepancias en su manejo y la percepción de que no se alineaba con sus valores y la crianza de sus hijos. La actriz expresó su esperanza de llegar a un acuerdo en privado, enfatizando que quieren sanar todas las heridas que su relación les pudo dejar en un pasado.

"Tu sueño para tu relación con el negocio y el alcohol es tuyo, y lo has dejado dolorosamente claro. Te deseo lo mejor con el negocio, y espero sinceramente que los niños piensen de otra manera sobre Miraval cuando sean mayores y te visiten allí. Pero Miraval murió para mí en septiembre de 2016", alegó Jolie hacia el final del texto.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias: