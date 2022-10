Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más mediáticas del planeta. Su relación sentimental duró más de 12 años, pero su matrimonió solo se desarrolló a buen término apenas dos años; su divorcio es considerado uno de los trámites más costosos que han existido en la historia del derecho conyugal.



(Siga leyendo: María Manotas reveló por qué se separó de Alejandro Riaño).

Desde el 2016 se han visto las caras varias veces en los juzgados reclamando sus partes de una extensa lista de propiedades, pero sobre todo, por la custodia de tres hijos biológicos y tres hijos adoptivos. No obstante, las funciones se han logrado dividir temporalmente y a ambas celebridades de Hollywood se les ha visto asistir a eventos importantes con ellos.

Tengo seis seres humanos muy individuales en mi casa. FACEBOOK

TWITTER

Según la intérprete de ‘Agente Salt’, la multiculturalidad de su familia ha hecho que se haya generado un vínculo positivo en las formas como se relacionan las diferentes maneras de pensar de los menores.



“Son muy buenas personas y como hay tantos de ellos, creo que han tenido un efecto muy significativo el uno en el otro. No es que yo sea el jefe de nada. Soy muy honesta con mis hijos. Y soy muy humana con mis hijos”, comentó la actriz que dio vida a Maléfica en una entrevista a People.



“Tengo seis seres humanos muy individuales en mi casa. Estoy muy emocionada con todas las diferentes etapas, sentimientos y curiosidades por las que pasan”, agregó.



Pero, ¿a qué se dedican los hijos de los artistas? Le contamos.



(También: Muere el héroe que ayudó a deportista olímpico a cruzar la meta tras lesión).

🔎 En un documento filtrado recientemente, Angelina Jolie detalla que su exesposo, Brad Pitt, supuestamente estranguló y golpeó a uno de sus hijos en 2016.



Infórmate en #NuestroDiario 📰 y descarga #NDPlay 📱

📷 AFP pic.twitter.com/7tIyQAJzr3 — Nuestro Diario (@NuestroDiario) October 5, 2022

Maddox Chivan Jolie-Pitt

Este es uno de los primeros hijos adoptivos de los protagonistas de ‘Sr. y Sra Smith’. Nació en 2001 en la ciudad de Battambang, Camboya, y al año fue adoptado por Angelina Jolie, convirtiéndose prácticamente en su primer hijo.



Maddox trabajó a los 15 años como productor ejecutivo en ‘First They Killed My Father’, una cinta protagonizada por Jolie que narra el genocidio camboyano, y en la que la actriz le dio permiso de participar para acercarlo a sus raíces. Si bien tuvo un acercamiento a la pantalla grande, decidió irse a estudiar bioquímica en la Universidad Yonsei de Corea del Sur.



Lea: Joven revela cuánto consiguió ahorrando 500 pesos diarios durante 4 años).

Zahara Marley Jolie-Pitt

Nació el 8 de enero de 2005 en Hawassa, Etiopía, y fue adoptada por Jolie durante una de sus expediciones benéficas en África en 2005.

Según narran algunos medios, optó por vincularla en su núcleo familiar luego de que sintiera una conexión con la menor, quien tuvo que recibir un estricto tratamiento médico por una infección de salmonela.



Tanto Marley como Jolie se han mostrado firmemente interesadas en la lucha por los derechos de las comunidades africanas. Es más, se ha podido reunir con el primer ministro de Etiopía para discutir aspectos como el acceso a la educación y la salud.



Actualmente, se encuentra acudiendo al Spelman College, una institución tradicionalmente buscada por las comunidades afrodescendientes, pero sobre todo, para las mujeres de ascendencia africana.



(Artículos relacionados: 'Completamente falsas': representante de Brad Pitt sobre acusaciones de Angelina).



“Ahora un líder mundial en la educación de mujeres de ascendencia africana, Spelman está acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC), y somos orgullosos miembros del Atlanta University Center Consortium”, acota la página principal del colegio.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Shiloh es la primera hija no adoptiva del matrimonio Pitt y Jolie. Nació en Namibia, África, durante un viaje que hizo la familia al país el 27 de mayo de 2006. La joven heredó la pasión de su madre por las obras benéficas en los territorios que tienen las comunidades más golpeadas por la inequidad y la violencia.



Igualmente, una de sus pasiones es el baile, por lo que se encuentra inscrita en el Millennium Dance Complex, una de las academias más prestigiosas de la ciudad de Los Ángeles, aunque en algunas entrevistas la menor ha dicho que no es una actividad a la cual prefiera dedicarse profesionalmente.



(Lea también: 'Ahorcó a un niño y golpeó al otro': Angelina Jolie contó por qué se separó).

Pax Thien Jolie-Pitt

Pax Thien fue adoptado en 2007 por Angelina durante un viaje a las afueras de Ho Chi Minh, Vietnam, aunque nació el 29 de noviembre de 2003. Su proceso de adopción fue todo un martirio para la pareja de actores, pues la ley de este país asiático no permite vincular menores no biológicos a familias que no están ligadas en matrimonio.



Pax también formó parte de ‘First They Killed My Father’ y tuvo una breve participación en ‘Kung Fu Panda 3’ como ‘Yoo’. Es uno de los únicos Jolie-Pitt que parece estar interesado en la industria cinematográfica.

Knox León Jolie-Pitt

Es el primero de los mellizos que tuvieron las celebridades de Hollywood el 12 de julio de 2008. Recibió ese nombre en honor al abuelo de Pitt, Hal Knox Hillhouse, y según la misma Jolie, ha adquirido un fuerte parecido con su padre física y emocionalmente, por lo que ambos tienen una estrecha relación.



Al igual que su hermano Pax, también participó en ‘Kung Fu Panda 3’ dándole voz a ‘Ku Ku’. Él tiene un emprendimiento de golosinas orgánicas para perros.



(Siga leyendo: La luchadora de la WWE que dejó los escenarios para triunfar en OnlyFans).

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

Es la tercera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie. Nació el 12 de julio de 2008 y al igual que su hermano, recibió el nombre de su abuela materna. En 2014 hizo su aparición en la pantalla grande interpretando a ‘Aurora’ en ‘Maléfica’, película en la que su madre fue la protagonista principal.

Más noticias

Kika Nieto cuenta cómo descubrió que tiene un tumor en uno de sus ojos

Aida Victoria Merlano habló del romance con Yeferson Cossio: ‘Yo sí me enamoré’

Joven se escapó del trabajo para viajar y se encontró a su jefe en el avión

Tendencias EL TIEMPO