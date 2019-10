‘Me sentí insignificante’: Angelina Jolie sobre divorcio de Brad Pitt

Después de 3 años de haber solicitado el divorcio, Angelina Jolie habló, por primera vez, sobre su separación de Brad Pitt.



Lo hizo en una entrevista con la revista francesa 'Madame Figaro', que sale los domingos como suplemento del diario 'Le Figaro'.

La ruptura

Después de grabar la película ‘Sr. y Sra. Smith’ (estrenada en junio del 2005), Jolie y Pitt comenzaron una relación. La unión se oficializó a mediados del 2005 luego de que el actor rompiera con Jennifer Aniston.



Fueron novios por 7 años y, en el 2012, anunciaron su matrimonio. La ceremonia se realizó en agosto del 2014 en Francia y a ella asistieron familiares y amigos cercanos.



Las cosas, sin embargo, no salieron como se esperaban: en septiembre del 2016, Jolie pidió el divorcio. Lo que trascendió fue que la decisión de la actriz estaba relacionada con un episodio de violencia de Pitt con uno de sus 6 hijos y el abuso de bebidas alcohólicas por parte del actor.



Desde ese momento, la expareja se la ha pasado 'de tribunal en tribunal' solucionando sus diferencias legales, como la custodia de sus hijos.



Se sabe que Angelina no dejaba que Pitt viera a sus hijos, pero, en los últimos meses, el camino que han recorrido parece llevar la ruptura de la relación a mejores términos: él ha podido volver a estar con Maddox, Pax, Zahara (adoptados), Shiloh, Vivienne y Knox (biológicos).

Fue un momento complicado, en el que ya no me reconocía y en el que me sentía más pequeña, casi insignificante: Angelina Jolie FACEBOOK

TWITTER

Las declaraciones

Y ese 'buen rollo' en el que están ha hecho que ambos hayan hablado de lo que fue su divorcio, que, valga la aclaración, todavía no se ha firmado legalmente.



El primero en hacerlo fue Pitt, quien le aceptó a la emisora 'NPR' que tuvo que “entender cuál era mi parte de culpa en lo que pasó y qué podría haber hecho mejor”.



“La ruptura de una familia es sin duda una revelación que cualquier persona, y estoy hablando en general, necesita entender”, agregó.



Ahora, el turno fue para Jolie, quien le dijo a 'Madame Figaro' que "fue un momento complicado, en el que ya no me reconocía y en el que me sentía más pequeña, casi insignificante”.



“Sentí una profunda y auténtica tristeza. Me dolió. Todas estas cosas se asientan en ti y te recuerdan la suerte que tienes de estar vivo”, complementó.



La actriz también manifestó que padeció problemas de salud y que tuvo que entender la importancia de la humildad en el ser humano.



Finalmente, contó que sus hijos fueron su principal apoyo para salir adelante: "Mi fortaleza viene de ellos y la lección que quiero trasmitirles es que hay que redescubrir la alegría".

EL TIEMPO