¿Romance entre Angelina Jolie y 'The Weeknd'?

El mundo de la farándula internacional y de las grandes estrellas de Hollywood tienen la mirada puesta en una posible pareja.



Cada vez los rumores se han replicado masivamente en diferentes redes y magazines de entretenimiento, en los cuales se comparte que la actriz Angelina Jolie y Abel Makkonen Tesfaye, más conocido por su nombre artístico ‘The Weeknd’, fueron vistos cenando juntos.



De acuerdo con la revista digital estadounidense ‘Page Six’, al parecer, el cantante, compositor y productor canadiense compartió amenamente con la actriz, exesposa de Brad Pitt, en medio de una cena ‘bastante romántica’, como tildaron algunos medios.



Lo que se conoce hasta el momento es que tendrían una amistad cercana que, posiblemente, estaría avanzando al siguiente nivel; no obstante, no esperaban la llegada de algunos paparazzis que se enteraron de su encuentro y los esperaron a las afueras del restaurante italiano Giorgio Baldi, en Santa Mónica, Los Ángeles.

The Weeknd y Angelina Jolie fueron vistos ayer en Los Ángeles. pic.twitter.com/JWsIws715e — Cultura XO (@culturaxo) July 1, 2021

Es importante resaltar que Angelina no ha tenido una pareja oficial desde que inició los trámites de divorcio con Brad Pitt, desde hace cinco años. Razón por la cual muchos de sus seguidores consideran que es viable que se esté dando una nueva oportunidad en el amor.



La actriz, protagonista de películas exitosas como ‘Maléfica’, ‘Sr. y Sra. Smith’ y ‘Aquellos que desean mi muerte’, ha estado bastante activa, no solo en los trámites para lograr la custodia de sus seis hijos, sino que también ha seguido con sus labores humanitarias por diferentes partes del mundo.



Por su parte ‘The weeknd’ debutará en el mundo de la actuación, luego de que se notificara que protagonizará la serie de ‘The Idol’, realizada con HBO. En esta producción trabajará junto a Sam Levinson, creador de la serie ‘Euphoria’.



Debido a esto, algunos consideran que pudo tratarse, en realidad, de una reunión con motivos laborales o un encuentro entre futuros colegas de la interpretación. Hasta la fecha no se ha confirmado la teoría de la posible relación entre los artistas.



