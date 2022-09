Continúan las peleas tras el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, tras 12 años de relación. Esta vez se conoció que una empresa de la actriz demandó por la alta suma de 250 millones de dólares a Pitt en medio de una pelea por una bodega de vinos en Francia que habían comprado como pareja.



(Lea también: Angelina Jolie y Brad Pitt: el actor la habría agredido físicamente en 2016).



De acuerdo con los documentos de la demanda, radicados este martes ante un juzgado en Los Angeles, la empresa de Jolie alega que PItt lanzó una campaña para "tomar el control" de la bodega francesa que compraron como pareja "en represalia por los procedimientos de divorcio y custodia” y para “garantizar que Jolie nunca viera ni un centavo” de sus ganancias, según publicó el medio de farándula Page Six.

Además, según el medio, la demanda señala que Pitt supuestamente trató de usar la gran participación financiera de Jolie en la bodega para obligarla a firmar una "cláusula de silencio" y con ello impedirle hablar sobre las circunstancias que llevaron a su divorcio; además, se indica que el actor habría gastado millones del dinero de la compañía en “proyectos de vanidad”, incluyendo la inversión de más de un millón de dólares en una piscina.



(Puede leer: Brad Pitt y Angelina Jolie vuelven a enfrascarse en batalla legal).



Este lío legal es particularmente sensible para Jolie, dice Page Six, pues según la demanda, ella y su exesposo eran dueños de la mitad de la bodega de vinos a través de una red de sociedades y que "gran parte de la riqueza personal de Jolie" estaba atada a esa bodega.



Es de recordar que en el pasado mes de junio fue Pitt el que instauró una demanda contra Jolie por esta misma propiedad en Francia, pues él la acusó de haber vendido sin su consentimiento la mitad del viñedo Chateau Miraval.



(Podría interesarle: Mike Bahía dice sentirse feliz por su faceta como papá: ‘Es una chimba’).



En ese caso el reclamo gira en torno a que, al ser una relación comercial y no conyugal, la venta del inmueble debía pasar por el consentimiento de Pitt pues ambos habían comprado en iguales partes esta propiedad.