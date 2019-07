Angelina Jolie da permiso a Brad Pitt para ver a sus hijos en verano

La actriz estadounidense Angelina Jolie logró llegar a un acuerdo con su exesposo Brad Pitt y le permitirá pasar vacaciones con sus seis hijos mientras ella trabaja en el rodaje de la película ‘Those Who Wish Me Dead’, en México, según información publicada en el medio 'The Sun'.

Este sería un paso importante para la pareja, ya que Jolie no permitía que sus hijos vieran a su padre y solo les dejaba recibir mensajes de texto desde su separación en 2016.



A pesar de que el proceso de divorcio entre los dos actores no ha finalizado, parece que su relación, con lo problemático que ha sido el proceso, se ha relajado con la decisión. La expareja, que se conoció en 2004, concuerda en que la medida será por el bien de sus hijos.



Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que había sido ella quien habría tomado la iniciativa de buscar al actor de 55 años y proponerle que cuidara de los niños. Y no solo estarán con su padre: una fuente le aseguró a 'The Sun' que Brad "invitó a sus padres, Jane y William, a que se quedaran con ellos en su mansión en Los Ángeles para que puedan pasar un momento agradable en familia".

La pareja se reunió en Los Angeles, California, con sus respectivos abogados con el fin de llegar a un acuerdo sobre sus asuntos familiares y los negocios que tienen en compañía, pero sobre todo sobre la custodia de sus hijos.



Según 'Hola', tanto Jolie como Pitt parecen estar cómodos con el nuevo paso que enfrentan como padres.



Los dos afirmaron en diversos medios que es lo mejor para ellos y que podrán compartir tiempo con sus abuelos paternos en el verano. Este sería el tiempo más largo que el actor pasará con su hijos desde su separación.

ELTIEMPO.COM