El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt ha sido uno de los más sonados en la prensa internacional. En esta ocasión, el medio ‘Radar Online’ reveló que la actriz había calificado la demanda de Pitt contra ella como “frívola, maliciosa y parte de un patrón problemático”.

La expareja se ha visto envuelta en una disputa después de que la protagonista de ‘Maléfica’ vendiera su participación en el negocio de vinos Chateau Miraval a Tenute del Mondo. Esto llevó a que el actor de ‘Bullet Train’ emprendiera acciones legales en contra de Jolie pues ambas partes habían acordado que no venderían sin el consentimiento de la otra.



La actriz, de 47 años, contrademando a Pitt y refutó su versión de los hechos y comentó que no necesitaba la aprobación del actor para hacer la venta. Ahora bien, en los documentos obtenidos por ‘Radar Online’ Jolie califica a su exmarido de “frívolo y malicioso”.



Además, en estos se evidencia: “Las alegaciones de Pitt de que él y la Sra. Jolie tenían un contrato secreto, no escrito y tácito sobre un derecho de consentimiento sobre la venta de sus intereses en la propiedad es directamente contraria al registro escrito y, entre otros defectos legales, viola el Estatuto de Fraudes y política pública.”

Esta demanda se dio a conocer cuando Jolie había afirmado en unos documentos legales que su exmarido había ahorcado a uno de sus hijos y golpeado a otro en la cara durante un vuelo de Francia a California en septiembre de 2016.



Los abogados de la actriz han alegado que las negociaciones para vender su parte del negocio del alcohol tomaron fuerza cuando su exesposo le exigió que firmará “un acuerdo de confidencialidad que le habría prohibido contractualmente hablar fuera de la corte sobre el abuso físico y emocional de Pitt hacia ella y sus hijos”.

