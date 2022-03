La candidata al Senado, Angélica Lozano, le confesó a sus seguidores de TikTok cómo conoció a Claudia López, su esposa, y cómo inició su historia de amor.

Las políticas se conocieron en 2007 y hablaban ocasionalmente de política, pero no fue hasta el 2012 que 'nació el amor'. De hecho, de acuerdo con la Alcaldesa de Bogotá, todo surgió en "cámara lenta".

"Durante muchos años fue como que sí, como que no. Como que me coqueteaba, pero como que no. De pronto se perdía y de pronto volvía. Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa", explicó López.



Angélica Lozano y Claudia López lideraron la consulta anticorrupción. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Cuando Lozano era concejal de Bogotá (2012-2013) le pidió ayuda a Claudia López para que la asesorara en una rendición de cuentas. Se reunieron un viernes en la tarde y, después de trabajar unas horas, se fueron a la casa de un amigo.



"Llegamos donde mi amigo y entonces, pues ajá. Lloré, me consolaron, charlamos, bailamos, reímos... Y entre una margarita y otra margarita lo que pasó, pasó", narró la mandataria.



Por aquella época, López estaba tratando de superar una ruptura, así que, al enterarse, Lozano decidió acompañarla en la 'tusa' porque "las amigas son para las buenas y las malas".



Tras ese primer encuentro, la pareja compartió ese fin de semana, pero como López debía regresar a estudiar en Chicago, EE. UU., Lozano pensó que todo había terminado. Sin embargo, la sorprendió un mensaje de Claudia, quien le confesó que la extrañaba.

Claudia López y Angélica Lozano decidieron casarse antes de que la mandataria asumiera la Alcaldía de Bogotá. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

"Todo fluyó muy naturalmente. Hasta que llegó Semana Santa y me dijo que si iba a Chicago", aseguró López.



Efectivamente, pasaron Semana Santa juntas, una oportunidad que Lozano no desaprovechó. Aunque no concuerdan si fue en un carro o en un restaurante, Angélica le declaró su amor a Claudia y, como se dice popularmente, le pidió el 'cuadre'.

En Semana Santa de 2022, la pareja cumple 10 años de estar juntas. Foto: Archivo particular

"Íbamos en el carro y le dije muy empoderada con mi inglés: '¿Quieres ser mi next?'", contó Angélica, quien se sorprendió al recibir un no por respuesta.



Después de unos segundos de silencio incómodo, López replicó: "No, yo no quiero ser tu next. I wanna be your last".



Desde entonces están juntas y se han consolidado como una de las parejas más estables de la política colombiana. De hecho, se casaron el 16 de diciembre de 2019.



"Angélica es la mujer de mi vida, el amor de mi vida, un ser maravilloso; me siento infinitamente honrada de que ella quiera compartir su vida conmigo", confirmó Claudia López a EL TIEMPO horas antes de su matrimonio.

