Angélica Blandón denunció machismo en las notarías

La actriz Angélica Blandón, quien dio a luz hace cuatro meses a su hija Candela, calificó las acciones de dos notarias de la capital como "machistas" cuando le pusieron trabas para registrar a la pequeña.



Según relató Blandón en su cuenta de Instagram, ella se dirigió a la notaría 18 de Bogotá para hacer el respectivo trámite, pero no la dejaron entrar porque no estaba acompañada del padre de la menor, por lo que no pudo hacer el proceso.

Ante la negativa, la actriz decidió ir a las instalaciones de la notaría 23, donde un funcionario la atendió y le expresó que sin padre no podía hacer el registro porque ante una eventual demanda de alimentos, esta no se podría entablar al no tener un documento firmado.



Una vez ocurrieron estos hechos, Blandón decidió compartir su historia en su red social, donde catalogó el proceso como una acción machista. “Estamos en un Gobierno que es machista, patriarcal y que no respeta los derechos que tenemos como mujeres y como madres”, dijo.

La actriz recibió asesoría por parte de abogados, donde le manifestaron que lo dicho por los funcionarios es cierto. Ella no podía registrar a la menor diciendo el nombre del papá porque se podrían adjuciar hijos sin sustento. No obstante, Blandón indicó que en la notaría 18 le negó el derecho fundamental a tener un nombre porque hubiera poder hacer el trámite como madre soltera o haber hecho el procedimiento para que el padre luego firmara.

​"Sí viví ayer (lunes) una situación machista en la que se le vulneraron los derechos a un menor de edad" indicó Blandón.

La notaría 23 le indicó a Infobae que, a pesar de que la actriz podía registrar a la menor bajo tres modalidades, se le recomendó que regresara con el padre para facilitar el proceso.



EL TIEMPO