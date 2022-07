Existen muchos estigmas en torno a la industria de la pornografía y quienes deciden trabajar en ella sufren constantemente de burlas y preguntas incómodas. Algunos de los intérpretes más reconocidos se han sincerado con sus seguidores y han explicado cómo su labor ha influido y/o afectado su diario vivir.

Aunque muchos usuarios consumen diariamente contenido para adultos, varios consideran que los actores que hacen parte de este gremio no pueden tener una vida normal, ya que suelen ser reconocidos y señalados en diferentes lugares fuera del set.



Algunos de los intérpretes más famosos ven su empleo como algo normal y le ven el lado positivo: disfrutan de su sexualidad. Por el contrario, hay otras celebridades que aseguran estar arrepentidos de haber entrado en la industria y aconsejan no hacerlo jamás.



Por otra parte, las interrogantes más comunes que han surgido en redes sociales con respecto a este tema son: “¿Cómo viven los actores porno sus relaciones amorosas?”, o: “Si todo el tiempo tienen sexo por motivos laborales ¿Le pierden el gusto y se aburren de ello?”.



Debido a las constantes dudas de los internautas, algunas de las celebridades del cine para adultos han tenido entrevistas con medios internacionales, mediante las cuáles han hablado -sin tapujos- de lo bueno, lo malo y lo feo de trabajar haciendo porno.

Algunas estrellas porno se arrepienten de haber entrado en la industria. Foto: iStock

Los testimonios

El programa de televisión australiano ‘You can’t ask that’ realizó una entrevista con varios actores -como Angela White, Rubi Valentine, Woody Fox, Arianna Kody, entre otros- en la que revelaron varios aspectos de su vida privada.



Por su parte, la intérprete Angela White aseguró que, siendo actriz porno, tener relaciones amorosas es una tarea complicada, ya que es muy difícil encontrar a alguien con quien exista una verdadera conexión emocional.



En cuanto a la intimidad con otras personas fuera del set, la celebridad dijo el sexo es muy diferente: “Si esperan que me comporte como normalmente lo hago en mis películas, quedarán muy decepcionados”.



La actriz Rubi Valentine estuvo de acuerdo con White y dijo que “nadie querría casarse o tener hijos con una estrella porno”. Sin embargo, manifestó que le gustaría tener una pareja sentimental a quien pueda tomar de la mano y besar románticamente.

La actriz Angela White dijo que es muy difícil tener relaciones sentimentales siendo actriz porno. Foto: iStock

El actor de porno gay Woody Fox discrepó con Kody y afirmó que no creía que el porno hubiese dañado el sexo para él, sino que cambió su perspectiva de verlo: “Trato de separar el amor del romance y, actualmente, veo el coito como algo tan natural como ir al gimnasio, aunque podría ir con alguien al gimnasio de una forma romántica”.

Tenía un fajo de billetes en una mano y una botella de alcohol en la otra cuando me iba a la cama FACEBOOK

Adicionalmente, el medio español ‘ACV’ recopiló varios testimonios de otros intérpretes reconocidos, quienes duraron años en la industria pornográfica y, según sus declaraciones, muchos de ellos se llevaron una mala experiencia.



La actriz estadounidense Bree Olson argumentó que siempre la reconocen en la calle y que la mayoría de veces recibe burlas y comentarios ofensivos: “Hay veces que paso días o semanas sin salir de casa, porque no me apetece enfrentarme al mundo. Me decepciona encontrarme con un amigo y darme cuenta de que ya no quiere serlo”.



Por su parte, la actriz Jessica Neely dijo que cuando se retiró de la industria vivió una verdadera pesadilla, puesto que no encontraba trabajo en ningún lado ni sabía ejercer otra cosa que no fuera la pornografía, por lo que se vio obligada a crear su propia empresa de prostitución.

Jessica Neely asegura que el porno arruinó su vida. Foto: iStock

“No hubo nada bueno en la vida que elegí. Ahora que estoy fuera de la industria quiero ser esposa, quiero ser madre (...) No tenía amigos. No tenía familia. Tenía un fajo de billetes en una mano y una botella de alcohol en la otra cuando me iba a la cama. La pornografía me lo había quitado todo”, señaló Neely.

