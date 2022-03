Con solo 18 años de edad, Ángela Aguilar se ha posicionado como la más grande promesa del género regional mexicano y ha sabido mostrar un profesionalismo de aquellos en cada presentación. Sin embargo, su talento en el canto no es lo único que resalta cuando tiene alguna presentación pues detrás de ello existe toda una puesta en escena increíble y, como ya se ha hecho costumbre, una vestimenta que deja a muchos con la boca abierta.

Si bien los vestuarios de la joven artista son revisados a detalle para que se vean espectaculares como siempre, hay ocasiones en las que la mala fortuna puede jugar en contra tal y como se ha visto en múltiples oportunidades con una lista interminable de artistas quienes han sufrido ciertos accidentes debido a la ropa que llevan puesta, ya sea que estaba muy grande, muy corta o que hayan decidido caerse, mostrando algo más de la cuenta.



Recientemente, la hija de Pepe Aguilar se ha sumado a esa lista de artistas en todo el mundo que han sufrido un accidente con su vestuario luego de que la gran falda que llevaba puesta en un concierto se haya caído completamente, aunque para tranquilidad de ella tenía un pantalón debajo, así que no enseñó más de la cuenta.

¿Qué pasó?

En redes sociales se ha viralizado el momento exacto, en el que se ve a Ángela Aguilar en un palenque realizando sus habituales cánticos para deleitar a sus fanáticos hasta que su vestuario le pasó una mala jugada: su falda se cayó completamente delante de todos y en plena canción a todo pulmón.



Como se ven en las imágenes, la mexicana de 18 años estaba cantando ‘Ahí donde me ven’ cuando caminó por el escenario con el objetivo de subir a un pequeño estrado que se había montado. Cuando estaba subiendo los pequeños escalones, su falda, de forma inesperada, se cayó completamente, sorprendiendo a todos sus ayudantes y a la misma artista.



Para suerte y tranquilidad de ella y de sus compañeros, ella tenía un pantalón de color rojo debajo de la falda caída, así que no se vio nada de lo que no se debía.

La reacción

En las plataformas sociales se ha hablado mucho de la inmediata reacción de la hija de Pepe Aguilar pues ha demostrado un gran profesionalismo, dejando atónitos a muchos, quienes no podían creer la entereza que mostró pese a ser aún una novel en este mundo del espectáculo mexicano.



A diferencia de muchos otros cantantes cuando han tenido este tipo de accidentes, Ángela siguió cantando como si nada pasara. Es más, en su rostro seguía dibujándose una sonrisa pese a esos segundos de incomodidad.



Por si ello fuera poco, la joven, sin interrumpir su interpretación, hizo un gesto con su mano para que una persona de su equipo de trabajo se acercara y le ayude a ponerse nuevamente la falda que se había caído.



Eso sí, la mala experiencia ya quedó y seguramente nunca más volverá a utilizar esa falda, aunque ya es una costumbre en ella no vestir muchas veces la misma ropa en cada una de sus presentaciones.

Su vestuario

Cuando la periodista Pati Chapoy le preguntó cuánto cuestan sus vestidos, Ángela Aguilar aseguró que sabe la cifra exacta pues “es parte de los gastos del show”.



Ángela Aguilar también reveló que usa un vestido dos veces y ya no lo vuelvo a usar. Eso sí, detalló que después de esto les da una segunda vida.



Para que sus vestuarios no se echen a perder, la cantante de 18 años los regala o los dona a sus fans.

“Hemos regalado muchos, donado muchos, a veces los fans escriben de que para sus quinceañeras necesitan un vestido, les mando un vestido… sí, es divertido”, afirmó Ángela Aguilar al programa ‘Ventaneando’.



Ángela confesó que tiene un par de personas de diseñadores en Los Ángeles, quienes apoyan con la confección y diseño de los vestidos que usa sobre los escenarios.



Sin embargo, también reconoció que ella y su madre son quienes, principalmente, se encargan de esos diseños. Es más, su nana es quien pinta a mano esos trabajos textiles.

