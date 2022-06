Ángela Aguilar, cantante de música regional mexicana, se presentó el pasado 11 de junio en el Auditorio Telmex en Guadalajara. Esta fue la primera vez que la intérprete se lanzaba al auditorio en solitario sin la compañía de su padre, 'Pepe' Aguilar, y su hermano, Leonardo Aguilar, quienes la acompañaban frecuentemente en sus presentaciones.



El concierto, que fue organizado esencialmente para escuchar al progenitor de los artistas, tomó un tinte un tanto polémico cuando la intérprete, de 18 años, tiró una fuerte crítica a su expareja antes de empezar a cantar.



Hay que recordar, que ella estuvo envuelta en un drama mediático hace unos meses atrás, cuando se filtraron en la red algunas de sus fotos íntimas junto a Gussy Lau, su expareja sentimental, por lo que se especula que este fue el motivo real de la ruptura.



“Muchachas, les quiero aconsejar que no tengan novio, pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, dedíquenles esta canción: ‘Inevitable’“, dijo Aguilar.



Las declaraciones han recorrido todo México, pues internautas que viralizaron las declaraciones se las atribuyen a Gussy. De igual forma, no se volvió a tocar el tema en todo el show y la menor de los Aguilar deleitó a sus oyentes con canciones, como ‘Inevitable’ y ‘Mi destino fue quererte’.

Dedicatoria a su abuela

Por otro lado, el tono de su discurso cambió al referirse a su abuela fallecida a causa de padecimientos derivados por coronavirus. Ella dedicó una canción en su memoria y le cantó ‘Mi destino fue quererte’, composición que compuso Flor Silvestre, su abuela, y que lleva más de 50 años en el repertorio de la cultura mexicana.



“Yo creo que todos los presentes hemos vivido cosas tristes en la pandemia y muchos perdieron a personas queridas; yo perdí a mi abuela Flor, pero curiosamente la siento más cerca que nunca, así que si me lo permite, le voy a ofrecer mi humilde homenaje a Flor Silvestre”, comentó Ángela.

