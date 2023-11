Ángela Aguilar, la original, invitó a su imitadora de 'Yo me llamo' a un concierto

En una noche de emociones intensas en el reconocido programa 'Yo me llamo', Ángela Aguilar, la talentosa cantante mexicana, dejó sorprendidos a los espectadores al extender una invitación especial a la participante que la imita en el concurso. Este gesto conmovió tanto a la concursante como al público, marcando un hito en la historia del programa.

(Lea también: Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar habla sobre su relación con la familia).

Con una trayectoria que ha marcado hitos en la televisión latinoamericana, el programa 'Yo me llamo' se ha convertido en un referente destacado en la música y el entretenimiento en Colombia.



Desde su inicio, ha conquistado los corazones de los espectadores gracias a su formato original y la calidad impecable de sus participantes.



El concurso ha ganado reconocimiento por descubrir nuevos talentos y abrir puertas en la industria musical, contribuyendo al éxito de muchos artistas en la escena nacional e internacional.

(Siga leyendo: Ángela Aguilar: qué se sabe del supuesto romance que tiene con un jugador de la NFL).

Ángela Aguilar: un mensaje emotivo y una invitación sorprendente



Durante la última fase de eliminación, la imitadora de Ángela Aguilar en 'Yo me llamo' logró no solo impresionar al exigente jurado del programa sino también recibir un mensaje completamente inesperado.



En un video proyectado en las pantallas, Ángela Aguilar original expresó su admiración y elogió la destreza de la participante en recrear no solo su voz, sino también sus gestos y expresiones.



Sin embargo, el momento culminante llegó cuando la cantante mexicana no solo destacó el desempeño de su imitadora, sino que la invitó a uno de sus conciertos.



"Te felicito por lo que haces y ojalá algún día me dejes invitarte a uno de mis conciertos, me encantaría conocerte, me encantaría que vinieras", expresó Ángela Aguilar.



La emoción desbordante de la concursante, quien no pudo contener las lágrimas, resaltó la autenticidad de este encuentro entre la artista original y su admiradora.

(De interés: Ángela Aguilar habla sobre el 'bullying' que ha enfrentado: ‘Estas cosas me duelen’).

La participante de 'Yo me llamo', no solo agradeció conmovida la invitación de su ídolo, sino que expresó la impactante experiencia de sentirse tan cerca de la artista que admira.



"Yo me llamo acaba de hacerme sentir tan cerca de la artista que me hace levantarme a cumplir un sueño. Estoy impactada, no tengo palabras", comentó la concursante del programa.

De igual manera, la imitadora expresó su auténtico entusiasmo al aceptar la propuesta de la verdadera Ángela Aguilar para asistir a uno de sus conciertos. De manera enfática, afirmó: "no falto, me voy en barco, en carro o en burro, pero no falto".



Este episodio sin duda quedará marcado en la historia de 'Yo me llamo', destacando la magia que puede surgir cuando el talento y la admiración se entrelazan en un escenario único.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

(Video) ¿Nadie lo reconoció? Peso Pluma 'da concierto' gratis en calles de España

Así se verían Brad Pitt, Tom Cruise y otros actores como mujeres, según IA

Salió a correr, fue perseguida por tres osos, pero aplicó técnica para espantarlos