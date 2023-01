La intérprete de música popular Ángela Aguilar no guardó silencio y se pronunció en sus redes sociales para aclarar los rumores que están circulando sobre unas supuestas imágenes íntimas de ella: “Hoy levanto mi voz “.

En los últimos días, varios usuarios han lanzado todo tipo de prejuicios contra la cantante mexicana, nieta del siempre recordado Antonio Aguilar.



Fue en Twitter que el nombre Ángela Aguilar comenzó a sonar con más fuerza por un contenido erótico compartido en las redes sociales, como videos y fotos. Aunque su rostro no es claro en las publicaciones, algunas personas afirmaron que se trataba de la joven.



(Le recomendamos leer: Niña canta a todo pulmón 'Qué agonía' de Ángela Aguilar y se hace viral).



Sin embargo, aunque Aguilar había preferido no referirse al tema porque no vio la necesidad, debido a la fuerza que tomó el rumor, la artista decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram y rechazar el acoso cibernético.

“Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir: la música. Pero hoy, levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético”, escribió la cantante.



La intérprete de canciones como ‘Dime como quieres’, ‘La tequilera’ y ‘Que me entierren con la banda’, aseguró que “los malintencionados” editaron fotos suyas y las compartieron por toda la web. “Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes sobre mí. Esto es falso”.

Luego de su mensaje, varios seguidores y colegas de la cantante de 19 años de edad mostraron su apoyo ante la molesta situación que ha vivido en los días recientes.



“Estamos contigo, Ángela”, “Las mujeres no tienen por qué callar” y “Contigo siempre. Todos sabemos la verdad. Sigue siendo ese ejemplo de mujer joven, fuerte, exitosa, que a tantas personas inspira. Eres grande. “Te admiro!”, fueron algunos de los comentarios.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción EL TIEMPO