En abril de este año, la cantante Ángela Agilar, de 19 años, protagonizó un gran escándalo tras filtrarse unas imágenes en las que se le veía muy cariñosa con el compositor Gussy Lau, de 33 años. En ese momento, la intérprete de ‘Llorona’ realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y comentó que se sintió “violada” y “traicionada”.



El pasado 15 de noviembre, en una conversación con el periodista Jorge Ramos la hija menor de Pepe Agilar volvió hablar del tema y confesó la dura lección que tuvo que aprender.

“Mi lección como siempre ha sido, y en mis errores que he cometido en un pasado, siempre el resultado es escuchar un poco más a mis papás”, mencionó la joven. Además, de valorar más los consejos de sus padres, la joven aprendió a que debe mantener las cosas más en privado y a elegir mejor “a la gente con quien se rodea”.



También, confesó que sintió que este escándalo era un declive para su carrera, pues había manchado su imagen.



"No es sólo una imagen que ha estado circulando, sino que ha afectado en lo profesional, económicamente, amorosa ni se diga. Qué cara le puedo dar a mi familia porque aunque yo no estaba de acuerdo (con las fotos) me puse en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte y ese fue mi error", comentó.

Su padre, Pepe Agilar, quien también se encontraba presente en la entrevista con el periodista, señaló que todos aprendieron de esta situación. Además, recalcó que este tipo de problemas se manejan mejor “en familia”. Sin embargo, resaltó que cada quien es responsable de sus acciones.



“Aquí es una situación donde cada quien tiene que aprender de las decisiones que toma y yo no salgo a defender a nadie yo salgo a aclarar las cosas”, comentó el cantante.



Gussy Lau es un compositor mexicano que ha llegado a trabajar con figuras como Christian Nodal y Julión Álvarez. En una entrevista para el canal Inés Moreno comentó que su relación con Ángela comenzó meses después de haber sido llamado por Pepe para que compusiera una serie de canciones para su familia.

