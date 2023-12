‘Yo Me Llamo Luis Miguel’ se ganó $100 millones al ser 'el mejor imitador de la noche'

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Symphony’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escucharon minuciosamente a los seis competidores que lograron asegurar su cupo en la semifinal de 'Yo Me Llamo', ya que en esta etapa de la competencia, cada noche habrá un eliminado.



En el capítulo 85 de la competencia, donde los seis imitadores que avanzaron en esta ronda, se enfrentan entre sí para no ser eliminados, porque cada noche el jurado tendrá que elegir a un imitador que no continuará en la competencia.



Tras la presentación de los seis imitadores que avanzan en la competencia, el jurado indicó que de manera unánime esta noche no se llama ‘Ángela Aguilar’, quien fue eliminada muy cerca de llegar al Top 5 de los mejores imitadores de ‘Yo me llamo’ 2023.



En las últimas horas, se supo que ‘Yo me llamo Ángela Aguilar’ es la hija del reconocido cantante de vallenato, Jimmy Murgas Guerra, quien en el 2008 fue el ganador del premio a la mejor voz del Festival Vallenato 2008.

“Siempre quise estar en un reality, entrené a ‘Ángela’ y decidí presentarme a ‘Yo Me Llamo’, este es un gran logro”, dijo la imitadora al saber que abandonaría la competencia.



Por otro lado, ‘Symphony’ hizo su labor y escogió al mejor ‘doble exacto’ de la noche, dándole a ‘Yo Me Llamo Luis Miguel’ la posibilidad de escoger uno de los 36 bustos y escogió el de su compañera recién eliminada, ‘Ángela Aguilar’, que le dio un jugoso premio de 100 millones de pesos.



‘Yo Me Llamo Luis Miguel’ se convirtió en el segundo imitador de la temporada que contó con la suerte de ganar los 100 millones de pesos.

