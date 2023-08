Andy Rivera es uno de los cantantes de música urbana más conocidos en Colombia además de su carrera, también es reconocido por ser el hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera, uno de los mayores exponentes de este género en el país.



Este último reveló hace unos días que su hijo estaba pasando días difíciles, pues había estado hospitalizado. Al parecer Andy Rivera ya ha pasado lo peor de este momento, por lo que ha logrado volver a casa, por eso el cantante decidió pronunciarse en redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo.

(Le puede servir: 'Soy campesina y no estoy sola': las valientes historias plasmadas en un cortometraje).

“Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando. Gracias a Dios por fin regresé a casa, la extrañé demasiado y a mis peludos también. Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra, pero siempre Dios, mi familia y ustedes han estado ahí para darle a todo una explicación que va más allá de cualquier entendimiento”, dijo Andy Rivera en un ‘post’ de Instagram.



Además agregó: ”Cada día que pasó, agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable, se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí más que nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores.



Y finalizó diciendo: “He ido entendiendo que no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano que es lo realmente importante y lo que más aspiro ser. Solo quiero hacer lo que amo con amor, sin presión y jamás olvidar quien soy”.

(Le puede ayudar: La increíble historia de Arthur Briggs, el músico que llevó el jazz a Europa).

Esto se dio después de un cuadro clínico fuerte de depresión por el que tuvo que ser hospitalizado, hecho con el que viene luchando desde el 2021.



Por esto fue internado el 6 de agosto, tanto así que su padre salió a defenderlo de las críticas de aquellos que lo atacan.



“Veo redes y me pongo a analizar y pienso toda esa gente que madruga a atacar, a molestar al otro, a burlarse del otro, incluso a burlarse de enfermedades de otro, incluso a alegrarse porque a otro le va mal; dice quién me va a pillar, esto un perfil falso puede hacer y deshacer, hoy le digo gordo a este, le digo narizón, orejón aquel, solamente les digo una cosa que eso cree usted, que nadie se da cuenta y quién lo va a pillar, el destino se lo va a cobrar”, aseguró el cantante de música popular en su cuenta de Instagram a través de las historias.

(Le puede interesar: Reino Unido financiará festivales culturales en Colombia: la convocatoria está abierta).

Luego de la pandemia el 70% de los jóvenes sufren de ansiedad o depresión

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Hay Feria y hay Salsódromo: Secretario de Cultura de Cali por protesta de artistas

La premiada 'Emma Reyes' continúa con su inspiradora historia

Jhonny Rivera habló en redes sobre el estado de salud de su hijo Andy