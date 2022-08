Andy Rivera se ha consolidado como uno de los cantantes de música urbana más reconocidos de Colombia. Éxitos como ‘Guayabo’, ’Qué le pasa a mi ex’ y ‘La Oficial’, canción que hizo en colaboración con Zion y Lennox, lo han posicionado entre los artistas más escuchados de la región.



El pereirano también es muy activo en las redes sociales y cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram; no obstante, en las últimas semanas no se le ha visto interactuar con su fanaticada en esta plataforma, por lo que algunos internautas empezaron a cuestionar al músico por su ausencia.

Andy Rivera fue la pareja sentimental de la actriz Lina Tjeiro. Foto: Instagram: @andyrivera

Rivera se pronunció y mencionó que su lejanía se debía a que estaba atravesando por un fuerte cuadro depresivo y, por ende, quería manejar su proceso de recuperación desligándose de la palestra mediática.



Algunos usuarios de Internet han manifestado que esto podría estar relacionado con Lina Tejeiro, expareja del artista y con quien intentó retomar su amorío hace algunos meses, pues ella hizo publica su nueva relación amorosa con Juan Duque, un reconocido creador de contenido.



Estos rumores no han podido ser esclarecidos del todo, pero lo cierto es que el cantante pereirano se ha tomado su recuperación muy en serio y ha decidido organizar un viaje al exterior para despejar la mente.



“Hoy voy para Australia”, escribió Andy Rivera en una de sus publicaciones en Instagram, la cual acompañó con una jocosa imagen de su rostro montada en el cuerpo de un canguro.

Jhonny Rivera despide a su hijo

Jhonny Rivera fue uno de los primeros que dio la noticia en sus redes sociales y con un emotivo video mostró su tristeza por ver partir a su hijo hacia el exterior. Pese a que no se contaron más detalles sobre el itinerario del reguetonero, se sabe que será un viaje de algunos meses.



“Se me va mi hijo para Australia, lo alcancé a despedir, apenas entré y él se fue… Ay, Dios mío, cómo me va a hacer de falta”, comentó el cantante de música popular.



En el video se ve la camioneta de Andy saliendo del predio de los Rivera con destino al aeropuerto. Aún no se sabe si su partida es definitiva o si volverá a territorio cafetero después de cumplir con su plan de viaje.



