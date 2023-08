Andy Rivera es uno de los artistas más reconocidos en el género del reguetón a nivel nacional. Así que tanto sus seguidores como la industria musical están pendientes de todo lo que le suceda.



El pasado 7 de agosto, el cantante sorprendió a sus fanáticos con una foto suya en una cama de hospital y con la descripción:"Tocó descansar", acompañado de dos emojis.

En la historia de Instagram se ve al artista acostado en una camilla, con los ojos cerrados y las manos entrecruzadas.



A esta publicación se sumaron las declaraciones de su padre, el también cantante Jhonny Rivera, que confirmó que su hijo no se encuentra en la condición más óptima de su salud.



Rumbo a Santander de Quilichao donde tenía un concierto, el autor de 'Soy un hombre soltero' reveló que se encuentra preocupado porque su primogénito, que al parecer está internado desde el domingo 6 de agosto, no está pasando por un buen momento.



"Estoy un poco aburrido porque Andy está muy enfermo, desde antier está hospitalizado. No les había dicho, pero es por el mismo tema que él les ha venido contando en sus redes sociales”, expresó el artista en una 'instastory' sin más detalles.



Desde el 2021, Andy Rivera ha manifestado que padece de depresión y que ha tenido que sortear varios momentos difíciles para salir avante día a día. De hecho, hubo un tiempo en el que se alejó de las redes sociales y el mundo del entretenimiento a causa de este trastorno de salud mental.

Al parecer, su ingreso al hospital podría estar relacionado con un nuevo episodio de depresión que acecha la salud mental del pereirano, enfermedad a la que su padre se refirió recientemente.



El cantautor de 49 años considera que muchas personas llegan a sufrir de este padecimiento emocional a causa de la exposición y la criticas que se dan en las plataformas digitales.



“He estado investigando mucho el porqué de la depresión. ¿Por qué todo el mundo sufre de depresión y ansiedad? Entonces, yo me he dedicado a leer, a buscar, a indagar, hablo con médicos, hablo con psiquiatras, hablo con psicólogos […] Y mi conclusión es: ¡por las berracas redes sociales!”, comentó Rivera en su cuenta.



Aunque en esta ocasión no mencionó a Andy, no pasó desapercibido que sus argumentos estuviesen relacionados con el padecimiento de su hijo.



“Es la suma de un poco de comentarios diciendo que usted está muy narizón… Usted termina por salir a la calle así, intimidado, deprimido […] Ya diez comentarios dijeron que estaba muy narizón, y así sucesivamente, con la barriguita, con las orejitas, con que usted de pronto es muy bajito”, comentó el intérprete.

Aún se desconoce de manera oficial el porqué de la hospitalización del intérprete de "Dudas de mí", sin embargo, su padre prometió informar cuando pueda y junto a Andy cómo progresa su estado de salud.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

