Andy Rivera es uno de los cantantes del género urbano más prometedores del país. A lo largo de su trayectoria como artista, se ha valido de su talento musical, su reconocimiento en redes sociales y su característico humor para cautivar a cientos de seguidores en todo el mundo.



No obstante, no todo ha sido color de rosa en la vida del intérprete de ‘Te Pintaron Pajaritos’, pues hace tan solo un mes se sinceró en su cuenta de Instagram y dio una noticia que conmocionó a todos los internautas.

“Estoy pasando por una depresión y por varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlas adelante y salir de esta”, dijo el joven pereirano en una publicación que subió a su cuenta personal.



(Lea también: La ‘Liendra’ contó que Andy Rivera está pasando por una difícil situación).

Andy Rivera estaría recibiendo ayuda psicológica

A partir de ese momento su ausencia en redes sociales se ha hecho aún más notoria y especulaciones como que el ego se apoderó de su carrera y ahora “es un reguetonero subido más” no han parado de inundar su bandeja de notificaciones.



Ante esto, el cantante decidió pronunciarse y enviar un mensaje tanto a sus familiares y compañeros de trabajo, como a los fanáticos que no se pierden un detalle sobre su vida.



(Siga leyendo: Andy Rivera explica por qué su ausencia en redes: 'Estoy lidiando con depresión').

“Mil disculpas a muchos amigos, colegas, familiares, colegas de trabajo, mis fanáticos y personas que quiero. No he podido atender como siempre en los mensajes y llamadas. No alcanzo a dar abasto con todo”, fueron las conmovedoras palabras con las que Andy Rivera inició el mensaje con el que pretendía excusarse por su comportamiento en las últimas semanas.



Si bien el intérprete de ‘Alguien más’ no ha sido tímido en confesar los difíciles episodios a los que ha tenido que enfrentarse a causa de la depresión, tampoco se ha retraído de revelar cuáles son las soluciones que ha encontrado para combatir esta enfermedad que lo atormenta desde 2021.

Estoy hace un largo tiempo apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga... Estos momentos son dolorosos, sabrosos y largos FACEBOOK

TWITTER

“Buscando ser más responsable conmigo y el amor propio, estoy hace un largo tiempo apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga... Estos momentos son dolorosos, sabrosos y largos", afirmó, al tiempo que aclaró que esto solamente lo podría lograr de la mano de Dios y de sus seres queridos.



(De interés: Jhonny Rivera reveló por qué se ha alejado de las redes sociales).



Sus ojos menos brillantes, el cansancio y la tristeza son algunos de los factores que dan cuenta de que su dolor existe, es real y en ocasiones puede llegar a traspasar la pantalla.



“Quería disculparme si no han visto mi mejor cara en estos días, los ojos menos brillantes también cuentan que el dolor existe y es real”, agregó.

Aunque el panorama a veces se torne un poco desolador, Andy siempre se ha mostrado optimista en lo que a su salud mental respecta y esta vez no fue la excepción.



Con una frase esperanzadora dio a entender a todos sus seguidores que las batallas que no se libran, son las únicas que no se ganan. “(El dolor) se puede sanar y quiero que lo averigüemos”, concluyó en sus historias de Instagram.

Sus declaraciones generaron toda una ola de teorías y rumores acerca de los motivos de su tristeza.



“Eso se llama tusa, por eso nunca subestimen a una mujer porque cuando uno dice ya no más ni porque llueva para arriba” y “Siempre que Lina está feliz, él hace esto, ¡qué raro!" fueron algunos de los comentarios que recibió el ex de Lina Tejeiro tras sus confesiones.

Más noticias

‘Epa Colombia' dice que a su empresa llegó otra entidad del Estado a investigar

Carolina Soto: ¿drama en su familia por lámina de Messi en el álbum del Mundial?

Carlos Vives habló de su relación con Margarita Rosa de Francisco: ‘No me quiso’

Tendencias EL TIEMPO