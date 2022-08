La relación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro duró más de siete años y su ruptura sorprendió a muchos colombianos. Sin embargo, han pasado varios años y ambos han continuado con su vidas personales y profesionales.

La actriz no ha ocultado su reciente romance con el influenciador y cantante paisa Juan Duque, con quien lleva varias semanas saliendo y parece que la relación entre ambos marcha muy bien, pues comparten constantemente momentos juntos en sus redes sociales y se les ve felices.



(Lea también: ¿Rivalidad entre Juan Duque y Andy Rivera? Nuevo amor de Lina Tejeiro responde).



En cuando al cantante pereirano, este ha manifestado en varias ocasiones que está disfrutando de su soltería y no tiene afán por iniciar una nueva relación, pero en los últimos días ha levantado rumores sobre si sigue enamorado de Lina Tejeiro.

Aunque Andy suele ser reservado con su vida privada, es claro que a través de sus canciones expresa mucho de lo que sucede con sus sentimientos. Precisamente, el pasado fin de semana cantó una canción durante uno de sus conciertos que muchos relacionaron con su exnovia.



El pereirano aclaró que la canción no ha sido grabada en estudio. Sin embargo, cantó un fragmento, pero antes de eso dijo: "Esta canción va dedicada para cuando uno reacciona tarde, mi gente, uno pierde a alguien que quería, y ya tiene una persona nueva, uno es como 'qué hueva', ya pa' qué", dijo.



Y agregó: "Pero normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde, ¿Sí o no?".



(Puede leer: Andy Rivera le habría escrito una canción a Lina Tejeiro: 'Por qué no la olvido').



La letra de la canción que empezó a cantar a continuación dice: "Ya no hay dolor, pensé, convencido. Pensar que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido".



"Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería, y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días", continúa.

El desahogo de Andy

La canción avivó los rumores de que Andy seguiría enamorado de Lina y que habría hecho esta canción por la nueva relación que tiene la actriz con Juan Duque, y él no dudó en reaccionar contra las críticas.



(Le puede interesar: Andy Rivera reveló por qué continúa soltero).



A través de sus historias de Instagram defendió su forma de expresarse a través de la música y muchos creen que se refirió también a las entrevistas que ha dado Lina Tejeiro donde ha hablado de la relación e intentos de reconciliación que ambos tuvieron en el pasado.



"¿Por qué sí está bien hablar de la vida de otros en entrevistas y canales de YouTube y por qué está mal expresar a través del arte y la música?", escribió Andy.



"Prefiero usar notas musicales y no nombres propios y mucho menos la intimidad y privacidad de alguien más", finalizó.

