Andy Rivera ha sido muy comentado en los últimos meses por haber confesado que está pasando por una crisis depresiva bastante fuerte, motivo por el que decidió salir de Colombia para realizar sus creaciones musicales desde el extranjero y despejar su mente de algunos temas que lo venían agobiando.



Si bien ya regresó al país con una gira de conciertos por algunas ciudades, sigue comunicando a sus seguidores que se encuentra atravesando por un proceso de sanación bastante complejo y prefiere que ese tema sea tratado con mucha cautela.

Ante la situación, algunos internautas han manifestado que su decaída emocional se pudo haber producido cuando su expareja, la actriz Lina Tejeiro, confirmó su relación amorosa con el también cantante de música urbana Juan Duque.



Aunque ese vínculo amoroso ya terminó, siendo un romance fugaz que habría culminado por supuestas infidelidades del intérprete de ‘Otra ronda’, esas afirmaciones no han podido ser confirmadas por ninguno de los dos artistas y queda en la incertidumbre las verdaderas razones de su separación.



Tras este hecho, el propio Duque aprovechó su influencia mediática para aclarar algunos aspectos: “Hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación. más que todo por darle su espacio a ella (...) . Ojalá esto no manche mi carrera musical de tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas", dijo.



¿Qué opina Rivera al respecto?

Pues bien, todo parece indicar que Andy RIvera no estaba notificado sobre los hechos anteriormente narrados, pues mientras el mundo del entretenimiento se encontraba debatiendo sobre Tejeiro y Duque, el cantante de reguetón se encontraba festejando su cumpleaños número 28, motivo por el cual se alejó de las plataformas digitales.

Lina Tejeiro y Andy Rivera cuando compartían una relación sentimental.

No obstante, su reaparición en redes sociales no fue tan convincente para algunos internautas, ya que se le vio con un semblante más eufórico, con una sonrisa de ‘oreja a oreja’ y preguntando a sus más de 5,8 millones de seguidores “qué ha pasado en los últimos días que estuvo alejado”.



“Cuéntenme cómo les ha ido la semana, no aparecía desde mi cumpleaños, estas son mis primeras historias con 28 años entonces tenemos que echar chisme, ¿qué pasó el lunes, qué pasó martes, que pasó el sábado, qué pasó con todo, con todo? Cuéntenme”, expresó Rivera.



Ante la situación, páginas de entretenimiento y miles de usuarios de internet corrieron a avisarle que su expareja estaba soltera nuevamente. Otros resaltaron que su evidente felicidad se debía a que ya estaba enterado.



"La actitud de un hombre que ya sabe el chisme de la Tejeiro, vaya por ella ", "Que le funcionó el amarre, mor", "Lina también estuvo pérdida, que nos cuente él", "Me huele que estos dos están hablando de nuevo" y "Esa cara de felicidad dice muchas cosas" fueron algunas reacciones de usuarios de internet.

