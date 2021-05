Andy Rivera pide a seguidores que respeten a su familia

Andrés Felipe Rivera, mejor conocido como Andy Rivera, salió en defensa de su madre Luz Mery Galeano, después de que la criticaran en una publicación que realizó mostrando un adelanto de su sencillo ‘Alguien más’, el cual lanzó este 14 de mayo.



El colombiano, de 26 años, publicó este 13 de mayo un ‘reel’ en el que aparecía un pequeño pedazo de la canción que ya está disponible. Entre los comentarios, uno de los más destacados era el de su progenitora, quien escribió junto a un emoji de corazón “por fin, ‘Alguien Más’”.



(Lea también: Jessica Cediel aceptó la invitación a salir de Mateo Carvajal).

(Si nos lee desde la app vea aquí la publicación de Andy Rivera).



El comentario fue objeto de críticas por parte de una seguidora que malinterpretó el comentario y creyó que la madre se refería a la situación sentimental del cantante. Sin embargo, la mujer solo estaba escribiendo el nombre del tema.



Recordemos que Andy Rivera terminó con Lina Tejeiro en el año 2018, sin embargo, aún hoy los seguidores de ambos famosos recuerdan la relación. Por eso, ante el comentario de Luz Mery, la seguidora afirmó que el cantante todavía no se ha podido olvidar de su ex.



“Yo también soy mamá. La felicidad de mi hija está por encima de mis prejuicios, odios y rencores (...) Su egoísmo para con su hijo es demasiado grande, usted más que nadie debe ser consciente de lo que él debe sufrir lejos de la persona que ama”, dice parte del comentario.



(Le puede interesar: Lina Tejeiro fue admirada en redes sociales por salir a marchar).

(Si nos lee desde la app vea aquí la respuesta de la seguidora y la de Andy Rivera).



Ante esto, el hijo del también cantante Jhonny Rivera decidió responder en defensa de su madre.



Primero indicó que, aunque no suele afectarse por los comentarios y críticas de los internautas, “cuando se expresan así sobre mi familia y, en este caso, sobre la mujer que me dio la vida, realmente logran causar dolor y daño”.



También le dijo a la seguidora que espera que ojalá encuentre la ayuda que necesita, a través del amor, el respeto y que logre evolucionar espiritualmente. “Hay que estar muy retrasado en conciencia para criticar y juzgar sobre las relaciones, situaciones o comportamientos de una familia que ni por casualidad conocen”, escribió.



Finalmente les hizo una petición a sus seguidores: “Con cariño les pido respeto a mi familia, si no gustan de mi entorno, de la gente que me rodea y los que amo, los invito a seguir personas que despierten sentimientos más positivos y no estos tan negativos que les inspira mi perfil. Bendiciones”.



(Siga leyendo: Mabel Cartagena dice que no se fue de Cali por amenazas).



Tendencias EL TIEMPO