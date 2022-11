Recientemente la cantante Karol G ha sorprendido a sus seguidores al estrenar su nuevo tema ‘Cairo’. Este nuevo sencillo ha sido elogiado por sus seguidores e, incluso, Andy Rivera mostró su admiración por la paisa.

El nuevo video de la ‘Bichota’ se ha vuelto tendencia rápidamente y en la plataforma de YouTube ha acumulado más de 10 millones de visualizaciones en tres días. Además, en los comentarios los fans han apoyado a la paisa y alaban su nueva producción musical.



En sus historias de Instagram Rivera le dedicó un corto video a Karol en el que se declaró su fan. Además, algunos internautas especularon que las palabras del joven podrían ser algo más que solo admiración.

“Yo siempre he sido muy fan de lo que la mujer le aporta a la música. Esa energía femenina tan sensual, llena de pasión, a veces de fuerza, de carácter. Yo desde pequeño escuchando a Ana Gabriel, Rocío Dúrcal. De hecho hoy no he parado de escuchar el tema de Karol, que me hizo pensar en eso que estoy diciendo, oigan eso tan bueno”, dijo Rivera, mientras de fondo se escuchaba el nuevo tema de la colombiana.



Después del mensaje, Andy Rivera comenzó a bailar y a cantar la canción ‘Cairo’. Pero seguido a eso comentó: “dan ganas de que se la dediquen a uno”.



Este comentario hizo que los internautas especularán de que el Rivera siente más que una admiración por la ‘Bichota’ e incluso algunos usuarios de las redes sociales llegaron a afirmar de que podría haber un interés romántico de por medio.

