La telenovela de amor y desamor entre Lina Tejeiro y Andy Rivera pareciera que aún no ha tenido su capítulo final. O, por lo menos, no para el cantante Rivera, quien reveló este fin de semana una conmovedora canción inédita que, por lo que dicen sus seguidores, se la dedicó a su expareja Tejeiro.

La publicación la realizó el pasado sábado en su cuenta personal en Instagram.



El artista acompañó su video con el siguiente mensaje: “Pienso que este tema no debería salir. No sé qué dolerá más: pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”.

Muchos de sus seguidores creen que la canción la compuso para su expareja, con quien lleva ya varios meses de distanciamiento, tras varios años de un publicitado noviazgo.



En la imagen, se le ve muy conmovido por la letra y en su mensaje deja claro que parece ser una canción muy personal, por lo que no la lanzaría comercialmente.

“Ya no hay dolor, pensé convencido. Pensé que solo era un pretexto para aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, yo porque no la olvido. Yo sé que lo que fue, ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un ‘buenos días’”, decía el tema.



Y continúa: “Todavía no sé qué duele más, saber que te me vas o saber que ya hay alguien más. Siento celos de saber que te perdí y que ya a otro le das, lo que antes era pa’ mí”.

TENDENCIAS EL TIEMPO