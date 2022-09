El cantante Andy Rivera tuvo una larga relación con la actriz Lina Tejeiro que duró más de siete años, sin embargo, han pasado un par de años desde su ruptura y ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y vidas personales.

Por su parte, Lina ha hecho público su romance con el influenciador y cantante Juan Duque, con quien inició una relación sentimental en los últimos días, luego de que él la visitara en el hospital y le pidiera ser su novia.



(Lea también: 'Se puede sanar': Andy Rivera cuenta su proceso con psiquiatra y psicóloga).



En cuanto al intérprete de 'Monumento', parece que se mantiene soltero y dedicado a sus proyectos musicales y a su pequeña hija. Sin embargo, ha levantado rumores de que aún no habría superado a su expareja.

Hace unas semanas, el pereirano realizó una presentación musical donde interpretó una canción que todavía no había lanzado oficialmente y que rápidamente relacionaron con Lina Tejeiro, pues antes de entonarla explicó de dónde nació su inspiración para componerla.



"Esta canción va dedicada para cuando uno reacciona tarde, mi gente, uno pierde a alguien que quería, y ya tiene una persona nueva, uno es como 'qué hueva', ya pa' qué. Pero normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde, ¿sí o no?", dijo el cantante.



(Puede leer: ¿Rivalidad entre Juan Duque y Andy Rivera? Nuevo amor de Lina Tejeiro responde).

Lanzamiento de 'Te perdí'

Andy sorprendió a sus fanáticos en la mañana de este miércoles cuando compartió en sus redes sociales un video tocando el piano en su casa y cantando una versión acústica de 'Te perdí'.



"Ya no hay dolor, pensé, convencido. Pensar que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días", dice una parte de la canción que compartió en su publicación.



La publicación estaba acompañada de un anuncio donde aseguró que la canción iba a ser lanzada este mismo miércoles en horas de la noche. Además, dio a conocer que la melodía contaría con la colaboración del cantante Beele.

TENDENCIAS EL TIEMPO

