A pesar de llevar ya varios años separados, el cantante Andy Rivera sigue siendo relacionado por los seguidores con la actriz Lina Tejeiro, quienes tuvieron una de las relaciones más recordadas de la farándula criolla de los últimos tiempos.



Y es que, aunque pase el tiempo, los internautas aseguran que Andy no ha logrado olvidar a Lina, y ante cualquier declaración o publicación, aprovechan la oportunidad para señalar que tal vez se trate de una indirecta del reguetonero hacia la llanera.



El más reciente caso fue una serie de historias publicadas por el pereirano, donde publicó imágenes que muchos han catalogado como, no solo una nueva indirecta a la actriz, sino también una muestra de que aún siente algo por ella.



"También la piedra está muy cansada de que la tropiece siempre la misma persona", se lee en la primera de las fotografías, tras la cual publicó otras capturas, esta vez más románticas, de una pareja que, poco a poco, se acerca para darse un beso.



Pero en esta oportunidad lo llamativo fue el mensaje con que venían acompañadas: "Si esa persona no era el amor de su vida, se habría equivocado de vida pero jamás de persona".



Esto, de inmediato, causó revuelo entre los seguidores más suspicaces de la expareja, quienes han estado rastreando este tipo de mensajes en las cuentas de redes sociales de ambos y no tardaron en señalar que este fue un claro mensaje hacia Lina.

Lina Tejero alcara lo que siente por Andy Rivera

A propósito, cabe recordar que hace poco, en su cuenta de YouTube, la actriz publicó un video en el que buscaba aclarar 10 cosas que sus seguidores suponen acerca de ella.



Y, como no podía ser de otra manera, una de las preguntas era si aún sentía algo por Andy. Ante esto, la actriz contestó:



“Yo creo que aquí si no están suponiendo correctamente, es una suposición obviamente...es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces reconstruir una relación, pero finalmente, la situación no nos lo permitió...no estábamos maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces no funcionó”.



