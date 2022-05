Hace unos días la actriz e influenciadora Lina Tejeiro se pronunció sobre algunas versiones y rumores que se han generado en torno a su relación con su expareja, el cantante de reguetón Andy Rivera.



(Le puede interesar: Lina Tejeiro respondió a su supuesta reconciliación con Andy Rivera)



En Instagram, en una sesión de preguntas y respuestas, la actriz fue consultada sobre su actual relación con el cantante.



(Además lea: El inolvidable e impresionante concierto de Kiss en Bogotá)

(También lea: Justin Bieber: Ferrari anuncia que no le venderá más carros al cantante)



“¿Volviste o volverás con un ex?”, le preguntaron, a lo que Lina Tejeiro respondió sin evasivas y sin muchos detalles con un contundente: "No. Ni lo uno, ni lo otro".



Pues ahora, Andy Rivera fue el encargado de hablar sobre el tema y aseguró que aseguró que ambos sufrieron con Lina Tejeiro porque eran unos niños.

“Porque es que no quiero decir sufrí, porque va a dar la situación de que ella fue la que me dio palo. Yo también me porté como un niño, porque éramos niños, sabes.

Entonces, los dos sufrimos”, es lo que se le escucha decir al artista en un video que se conoció recientemente.



(No deje de leer: ‘Saló’, la película más polémica: 'nauseabunda, pornográfica, depravada')



Hace unos meses, comenzaron los rumores que aseguraban que los artistas estaban de nuevo juntos porque compartían viajes y dejaron algunas pistas a sus fanáticos, pero ellos nunca se pronunciaron frente al tema, pero la realidad es diferente.

También le puede interesar:

- Visa americana: Embajada de Estados Unidos anunció cambios en el proceso



- La niña que desapareció en casa y fue hallada muerta debajo de su colchón



- Musk: 'Si muero de forma misteriosa, es un placer haberlos conocido'



EL TIEMPO