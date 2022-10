En los últimos meses, el cantante Andy Rivera hizo unas conmovedoras confesiones sobre su salud mental mediante redes sociales. "Estoy pasando por una depresión y por varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlas adelante y salir de esta”, dijo en su momento el joven pereirano.



En las últimas horas, Rivera dio una actualización sobre cómo avanza en el proceso e hizo algunas reflexiones.

Si bien el intérprete de ‘Te perdí’, su más reciente lanzamiento, no ha sido tímido en confesar los difíciles episodios a los que ha tenido que enfrentarse a causa de la depresión, tampoco se ha retraído de revelar cuáles son las soluciones que ha encontrado para combatir esta enfermedad que lo atormenta desde 2021.



“Buscando ser más responsable conmigo y el amor propio, estoy hace un largo tiempo apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga... Estos momentos son dolorosos, sabrosos y largos", afirmó hace meses.



Mediante las historias de Instagram, este último viernes de septiembre, el joven empezó diciendo que había tenido un día muy especial, debido a que había estado "presente" escuchando a los pájaros cantar y comiendo muy bien. Dio a conocer que había sentido ánimos, incluso, para desplazarse hasta su comedor. "Llevaba días como que no sentía alientos para estar ahí", explica.



Más adelante, reconoce que muchas personas pueden sentirse igual, pero que "se sale de eso. Apóyense en su familia, en sus seres queridos", dice. Y agradece a la doctora que ha estado tratándolo.



"Gracias por no dejarme solo ni un segundo. Estamos mejorando", puntualiza. Luego explica que, al ser una persona tan alegre siempre, el proceso para él ha sido "un shock", pero también ha sido muy positivo.



También recomendó, a quienes pasen por cuadros difíciles, tener presente ese lado positivo y no tener vergüenza de expresarse.

En sus videos, Andy, hijo del cantante Jhonny Rivera, terminó hablando del importante papel que ha tenido la música en su proceso.



