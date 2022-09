Andy Rivera es uno de los cantantes del género urbano más famosos en Colombia. Gracias a su talento musical y característico humor ha ganado gran reconocimiento en redes sociales, cautivando a cientos de seguidores en todo el mundo.



En las recientes semanas, el cantante se ha destacado por sus reflexivos mensajes que han sido relacionados con su anterior pareja, la actriz Lina Tejeiro. Pasados varios meses desde la ruptura, se conoce que ella está saliendo con otra, el también 'influencer', Juan Duque.



Las últimas declaraciones de Andy hacen referencia a la importancia de sanar heridas y acerca de lo “injusto” que es para él sanar cuando otro es el culpable de las mismas.



“Mi gente, algo que a mi me parece un poquito injusto de la vida es que cuando llegan y lo hieren… a uno le pueden pisotear el corazón, hacerle a uno mucho daño, a veces uno se queda con el rencor. Esta persona debería venir a pedirme perdón, sanarme mi herida y arreglarme la vida. No, así nos haya herido otra persona, la herida la cargamos nosotros y sanarlas es nuestra responsabilidad, así sea un poquito injusto y haya que aceptarlo…”, fueron algunas de las palabras que usó Andy .



Agregó que entre más rápido se acepte el sufrimiento y se entienda esa responsabilidad personal, más rápido se superan esos malos sentimientos que pueden quedar al interior de cada quien.



“…pero cuando entendamos que es nuestra responsabilidad, más rápido sale uno de esas frustraciones, de esos malos sentimientos, de esos rencores. Así que ánimo”, dijo al final de sus historias en la cuenta de Instagram.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos dijeron que las palabras de Andy estaban vinculadas con su historia con Lina, otros le recomendaron al joven artista superar esa relación y seguir adelante con su vida.



¿Nueva canción para Lina Tejeiro?

Hace pocos días el artista estrenó su más reciente sencillo 'Te perdí', canción que muchos de sus seguidores no pudieron evitar relacionar con su antigua relación con la actriz Lina Tejeiro.



Ya el artista había dado un adelanto de lo que sería esta nueva entrega musical por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se dejó ver con una mirada triste y un vestido bastante inusual para su estilo, frente al piano de su casa para tocar la melodía y cantar un segmento de la canción.

"Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? Sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días. Todavía no sé qué duele más, saber que te me vas o que ya hay alguien más. Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das lo que antes era pa’ mí…”, dice parte de la canción.

