El artista pereirano Andy Rivera ha dado de qué hablar luego de reaparecer en sus redes sociales luego de un periplo de silencio prolongado.

Y es que la vida privada del cantante siempre ha sido un tema de interés para la opinión pública, pues su carrera artística y su vida amorosa han tenido ingredientes que han desencadenado en todo tipo de rumores alrededor suyo.

No obstante, Rivera no se guardó las ganas de volver a interactuar con sus seguidores, quienes han estado ansiosos por su regreso; por lo que en su retorno a redes sociales hizo un ronda de preguntas en su cuenta de Instagram para hablar de diversos temas de su vida.

La actriz y el artista terminaron su relación de forma definitiva a principios de 2022. Foto: Instagram: @linatejeiro / @andyrivera

Una de las preguntas tuvo que ver con el amor, en relación a su antiguo romance con la actríz Lina Tejeiro, con quien terminó a inicios de 2022.

“¿Por qué no eres valiente? Y me refiero a valiente en el amor, sabes a qué me refiero”, fue una de las preguntas que el artista recibió y que más le llamaron la atención.

Ante este cuestionamiento, el pereirano, con cierta calma, le respondió: “Creo que tú y yo tenemos una versión diferente de lo que es la valentía. Para mí la valentía es estar donde quieres estar, no donde la gente te dice que debes estar…o te hace creer que debes estar”.

Dicha respuesta le dio pie al artista para hablar de lo que piensa acerca de cómo ha construido su propia percepción del amor a medida que fue viendo y experimentando con ese sentimiento a lo largo de su vida.

“Cada que pasan los años, más me cambia la forma de ver el amor. Mucho más joven creía en ese amor de las canciones y de las películas, el que es sufrimiento, posesión, el que es todo tóxico. Hoy te digo que veo que el amor es diferente. Para mí el amor es paz, la libertad individual de cada uno y el tomar la decisión de compartir; pero te dejo ser y me dejas ser”.

Su admiración por Karol G



Rivera se sinceró sobre una supuesta relación romántica con la artista medellinense, aclarando que él la considera una gran amiga y una artista muy completa, haciendo que tenga una enorme admiración hacia ella. También confesó que desde que era niño le gustaba mucho escuchar cantantes femeninas.

“Yo siempre he sido muy fan de lo que la mujer le aporta a la música. Esa energía femenina tan sensual, llena de pasión, a veces de fuerza, de carácter. Desde que soy pequeño escucho a Ana Gabriel y Rocío Dúrcal. De hecho, hoy no he parado de escuchar el tema de Karol (Cairo), que me hizo pensar en eso que estoy diciendo”, señaló.

Cabe aclarar que actualmente Andy Rivera se encontraría soltero, pues no ha habido actividad en sus redes sociales que den un indicio de que se encuentre en una relación romántica.

