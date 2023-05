Durante las últimas horas, el cantante urbano compartió con sus seguidores, por medio de su cuenta de Instagram, un video en el que contó que ya se encuentra en casa tras pasar por una cirugía y también agradeció a sus seguidores por los buenos deseos y la preocupación.



En los videos se puede observar al artista con un brazo inmovilizado, mientras explica, a sus más de cinco millones de seguidores, el motivo por el cual tuvo que ser operado del hombro.

El artista pereirano aseguró: “A través de la depresión perdí mucha capacidad atlética; todo el día mantenía el cuerpo fatigado, como cansado (...) en una de esas, entrenando y con la mente rondando, como cuando no se quiere callar, desconecté la mente de mi cuerpo y el brazo izquierdo se me fue totalmente hacia atrás y se me dislocó por completo, se salió del lugar”.

Lea también: Última esposa de Darío Gómez respondió a los comentarios de la hija del cantante

El cantante menciona que, tras acudir al centro médico, un especialista le volvió a acomodar el brazo; sin embargo, a los dos días de este accidente y después de grabar unos comerciales y presentar unos shows, se le volvió a salir el hombro y, con cualquier movimiento que realizaba, se lesionaba nuevamente.

También puede leer: 'Peso Pluma': video revela el trabajo que tenía antes de ser famoso

Tras presentar este inconveniente de manera tan recurrente, nuevamente acudió al centro médico a realizarse exámenes más especializados como la resonancia magnética. Con él, los médicos concluyeron que para mejorar esta fractura era necesario realizar una intervención quirúrgica, ya que el labrum -tejido que protege la cavidad glenoidea del hombro y evita que la parte superior del hueso se separe de la cavidad- estaba despegado.

Por otro lado, el padre del artista, el también cantante Jhonny Rivera, se refirió al tema por medio de sus redes sociales. Contó a sus seguidores de la lesión que Andy presentó, indicando que la recuperación iba a tardar un buen tiempo.

Le puede interesar: Piqué busca revancha: inesperada propuesta a Bizarrap para responderle a Shakira

Sin embargo, por medio de su cuenta de Instagram, Andy aseguró que los eventos que tenía programados para el mes de mayo están confirmados, indicando la fecha y la ciudad donde se presentará.



Recientemente, el artista presentó su sencillo músical ‘Dudas de mí’ que tiene más de tres millones de reproducciones en YouTube.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler renovarán sus votos matrimoniales

Así se veían la ‘nariz del diablo’ y estas vías colombianas hace décadas (fotos)

La historia que esconde el mito del macabro restaurante caníbal de La Calera