La ex relación de Andy Rivera y Lina Tejeiro sigue siendo un tema muy sonado en redes sociales y medios de comunicación pues constantemente los relacionan, ya sea porque ellos han publicado algo o terceras personas los mencionan.

A comienzos de este año, la actriz y el cantante intentaron darse una segunda oportunidad, sin embargo, esta no funcionó y tras su ruptura comentaron que esta vez sería definitiva y sin posibilidad de volver atrás.



Cada vez que los famosos publican algo en sus redes sociales, los internautas no pierden la oportunidad de hacer comentarios de lo que hubiera sido su relación o cuestionándolos del porque ya no están juntos. La llanera y el cafetero conformaron una de las parejas más queridas de la farándula colombiana y por esta razón para algunos de sus seguidores ha sido difícil asimilar que ya no estén juntos.



(No deje de leer: Cómo el número 13 se convirtió en sinónimo de mala suerte en Occidente).



En esta ocasión, el intérprete de ‘Te perdí’ publicó un tweet en el que habla del amor: “Ama a las personas por lo que son, no por lo que tú desearías que llegaran a ser”, escribió.



Uno de sus seguidores respondió el comentario del cantante y le preguntó: “Ahhh y ¿por qué dejó de amar la toxicidad de la Tejeiro?”. Esto desató la ira del pereirano, quien le respondió: “De verdad que ya cansan”.

Con esta respuesta se puede asumir que Andrés Felipe Rivera Galeano, nombre real del artista, ya está cansado de que las personas constantemente le recuerden a su ex novia y de que le hagan comentarios al respecto.



(Le puede interesar: En video: el '¿Qué miras, bobo?' de Messi ya tiene canción navideña).



Tras su reacción, muchos de sus fans apoyaron al cantante comentando que algunos usuarios no han podido superar la separación de ellos. Sin embargo, otros lo juzgaron y mencionaron que él tenía la culpa de que le escriban este tipo de cosas.



“Ella tampoco quiere nada con él. Ella ni indirectas sube”, “Tienes mucha razón sabias palabras”, “Que fastidio de verdad, supérenlo”, “¿Ya cansan? Jajajajajajaa cuándo Lina estaba con el otro man ahí si estaba que lloraba, según él y que depresivo y salía chillando en Instagram jajajaja man indeciso y él”, se lee en los comentarios.

Más noticias

Madre convirtió juguetes viejos de sus hijos en adornos para el árbol de Navidad

¿Cómo se enteró Carolina Cruz del diagnóstico su hijo Salvador?

‘No tenemos comunicación’: Clara Rojas sobre su relación con Íngrid Betancourt

La moneda de mil pesos que valdría mucho más que su precio, ¿cómo reconocerla?

TENDENCIAS EL TIEMPO