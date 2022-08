El cantante de música urbana Andy Rivera publicó recientemente unas stories en su cuenta de Instagram en las que habla de su salud mental.



Esto, a propósito de que varios de sus seguidores han notado su ausencia en redes sociales.



"Pronto voy a volver, poco a poco", relata el pereirano. "Desde el año pasado, desde noviembre, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlo adelante, unas ganas de salir de esta".



A pesar de que se ha especulado sobre esta situación, Rivera no dio más detalles. Solo agregó: "Yo pienso, si yo me recupero de este diagnóstico, el hombre en el que yo me voy a convertir después de esto", usando la famosa referencia de Karol G en TikTok.



En las stories que publicó el artista también le agradecidó a su papá, el cantante de música popular Jhonny Rivera, por no dejarlo solo en este proceso.



Incluso, subió unos videos de ambos en una tina llena de hielo, lo cual hace parte de lo que él mismo llamó su "lucha" contra la depresión.



Vea el video a continuación.