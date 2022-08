En los últimos días, la actriz Lina Tejeiro ha demostrado estar muy enamorada de su novio novio Juan Duque, lo que significaría que su historia con el cantante Andy Rivera llegó a su fin.



Y aunque el artista urbano no ha dicho nada al respecto, al parecer le escribió una canción a la actriz refiriéndose a su nueva relación.



En uno de sus conciertos, Andy Rivera cantó un fragmento de la letra de una canción que está próxima a lanzarse, llamada 'Te perdí'.

"Esta canción va dedicada para cuando uno reacciona tarde, mi gente, uno pierde a alguien que quería, y ya tiene una persona nueva, uno es como 'qué hueva', ya pa' qué", dijo el cantante en un video compartido por la cuenta de Instagram 'Rastreando famosos'.

Y agregó: "Pero normal, uno también tiene derecho a desahogarse así ya sea tarde, ¿Sí o no?".



Luego empezó a cantar una parte de la canción, cuya letra dice: "Ya no hay dolor, pensé, convencido. Pensar que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido".



"Si ya me olvidó, yo por qué no la olvido, pensé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, pues dejé ir lo que más quería, y ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni buenos días", continúa.



La nueva relación de Lina Tejeiro

Las redes sociales han sido testigo de cómo ha brotado el amor entre Lina Tejeiro y su novio, el influenciador y cantante urbano Juan Duque, pues casi a diario se dedican tiernos mensajes y muestran detalles de su relación.

La actriz contó en un video que ambos empezaron a hablar en una fiesta de Aida Victoria Merlano, pero no fue hasta meses después que empezaron a hablar.

Lina Tejeiro y Juan Duque. Foto: Instagram: @juanduque

Juan Duque, por su parte, contó que la primera vez que habló con Tejeiro "fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros".



"Y ya después, en la fiesta de Aída, que supuestamente me dijo que me iba a hablar… no me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche. Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó”, manifestó Duque mientras Tejeiro lo acompañaba a su lado.

