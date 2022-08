Andy Rivera ha sido tendencia en redes sociales en los últimos días luego de que confesara que sufría de depresión. El intérprete de ‘Monumento’ expresó que se encontraba pasando por una crisis.



Inmediatamente algunos internautas asumieron que se debía a la nueva relación de su exnovia Lina Tejeiro. La actriz es la última pareja que se le conoció al artista.



En estos momentos Andy se encuentra en Australia en una gira de conciertos. A pesar del viaje, compartió un momento con los seguidores de su cuenta de Instagram.



Rivera permitió que le hicieran preguntas sobre cualquier tema y se dedicó a responderle a sus fanáticos. La mayoría se centraron en su vida personal y relaciones privadas.



Un usuario de la red social interrogó al artista sobre la razón por la que sigue soltero. Andy Rivera contestó sin tapujos y aseguró que le gustan los noviazgos largos y comprometidos.



“No sé, creo que no es fácil enamorarme por ahora. Además, toda mi vida he estado ennoviado con mi gente. Con la mamá de Helen arranqué muy jovencito, a los 13 años, y tuve una hija con ella. Luego, mi segunda relación fue larguísima… soy de relaciones largas. Creo que ahora voy a estar soltero”, manifestó.



Añadió que desea casarse algún día con una persona especial y que incluso ya escribió una canción para esa mujer.



“Si me vuelvo a enamorar es para casarme y dedicar esta canción que escribí. De hecho, la escribí anhelando y visualizando que esa persona llegue a mi vida”, continuó.



Por ahora el artista sigue soltero y no desea comprometerse con nadie hasta que encuentre alguien con quien compartir el resto de su vida. Andy Rivera tiene una hija de nueve años de su primera relación.



Andy Rivera y su mamá, Luz Mery Galeano, en Melbourne, Australia. Foto: Instagram: @andyrivera

La depresión

Hace unos días el artista reveló que desde hace años viene batallando contra esta enfermedad. Según lo que dijo, en las últimas semanas tuvo una recaída en su salud mental.



"Desde el año pasado, desde noviembre, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlo adelante, unas ganas de salir de esta", explicó en una historia de su cuenta de Instagram.



Su amigo cercano, ‘La Liendra’ también se refirió al problema de Andy y afirmó que le gustaría acompañarlo más.



“La verdad sí habló con el 'flecho', hoy en día es mi mejor amigo, pero hace rato no me veo con él porque siento que está pasando por un momento de la vida en el que tal vez yo no debo estar. Me da rabia e impotencia no poder estar ahí con él, porque yo quiero estar también en las malas, pero toca esperar”, señaló el influencer.



Los seguidores del cantante de reggaetón estaban preocupados por su salud luego de una serie de publicaciones en redes sociales en las que lo notaron triste. El artista habría salido del país con rumbo a Australia para despejarse y trabajar en nuevos proyectos.

