Andy Rivera es uno de los cantantes urbanos más queridos por los colombianos, pues con su música ha podido transmitir diferentes sentimientos que llegan al corazón de sus seguidores. El pereirano también suele ser muy activo y cercano a sus fans en redes sociales y por esta razón ellos le suelen pedir que de su opinión sobre diferentes temas.

Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, uno de sus fans aprovechó para preguntarle cómo manejaba la ansiedad de no tener pareja, pues hace un año está soltero.



Vale la pena mencionar, que el artista ha sido visto con diferentes mujeres como la modelo paisa Valeria Duque y la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, sin embargo, todo esto fue publicidad y marketing para su carrera.



“Yo les he dicho que a veces la pareja de uno tiene la habilidad de volverse como en un vicio, algo que si uno no lo tiene le genera hasta síndrome de abstinencia, pero nada, lo mejor para manejar eso es aprender a estar solo, yo sé que es cliché, hasta mi mami se enoja de que lo repita, es cliché, pero si uno no aprende a estar solo no es capaz de manejar la ansiedad de estar sin pareja, o de ni siquiera sentirla lejos aun teniéndola”, contó.



Por otro lado, le preguntaron por qué siempre salía con mujeres famosas, como modelos, actrices e influencers.



“Yo creo que no es que uno busque una mujer famosa o una influencer o algo así, realmente creo que tiene que ver con mi estilo de vida o el estilo de vida de alguien como yo. Por ejemplo, yo no salgo de mi casa, salgo muy poquito, me la paso haciendo música y si salgo es a viajar, a trabajar y cuando es así trabajo en proyectos, eventos y ahí sueles conocer gente famosa", comentó el artista.



Asimismo, añadió: "Es la gente que más fácil puedo conocer, porque realmente yo no soy de salir a discotecas o de ir a los parches donde están las amigas de los amigos, no tengo esa oportunidad fácil de conocer más personas”.



Además, aclaró que no quiere buscar el amor en la fama, pues esto requiere que dicha relación sea mediática y esté expuesta a los comentarios de las personas, pues prefiere a alguien discreto que no tenga nada que ver con el mundo de la farándula. "Una burbujita de amor y privacidad", comentó.



Luego, las preguntas de sus fans subieron de tono y cuestionaron al cantante sobre cómo hacía para estar tanto tiempo sin tener relaciones íntimas. Ante esto, Andy respondió entre una risa nerviosa:

“Cuando era más pelaíto era más carro loquito. Claro, el entorno social decía ‘eso hay que hacer todos los días el delicioso y si no entonces uno no está viviendo’, y la presión de escuchar ‘usted es Andy, usted debe de estar en esas todos los días’... Pero a medida que fui creciendo y fui teniendo experiencias me fui dando cuenta que son más las experiencias en las que uno queda sin energías, incómodo y vacío, que en las que uno queda lleno y satisfecho, entonces a mí la ansiedad por simplemente el sexo se me quitó del todo”, finalizó el cantante.

