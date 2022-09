Andy Rivera es uno de los cantantes del género urbano más famosos del país. A lo largo de su trayectoria como artista se ha valido de su talento musical, su reconocimiento en redes sociales y su característico humor para cautivar a cientos de seguidores en todo el mundo.



Hace pocas horas el artista estrenó su más reciente sencillo 'Te perdí', canción que muchos de sus seguidores no pudieron evitar relacionar con su antigua relación con la actriz Lina Tejeiro, quien actualmente se encuentra disfrutando de su nuevo amor con el también artista Juan Duque.



(Tal vez sea de su interés: ¿Juan Duque le envió una indirecta al exnovio de Lina Tejeiro, Andy Rivera?).

Ya el artista había dado un adelanto de lo que sería esta nueva entrega musical por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se dejó ver con una mirada triste y un vestido bastante inusual para su estilo, frente al piano de su casa para tocar la melodía y cantar un segmento de la canción.



“Ya no hay dolor, pensé, convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? Sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días. Todavía no sé qué duele más, saber que te me vas o que ya hay alguien más. Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das lo que antes era pa’ mí…”, dice parte de la canción.



(También le puede interesar: 'Se puede sanar': Andy Rivera cuenta su proceso con psiquiatra y psicóloga).



Luego del estreno, el artista aprovechó para enviar un sentido mensaje a sus cientos de seguidores para que no sientan culpa por expresar lo que están sintiendo en sus corazones, pues esto puede ser malo en un futuro.

“Flechos, mis amores, nunca nos avergoncemos de expresar lo que sentimos si es desde el respeto. Todo lo que uno se guarda luego son las enfermedades del futuro, termina explotando. Así que, si hoy tienes que asumir una perdida, hazlo, y no te avergüences de ellos, porque aprender a perder es también aprender a ser MÁS FUERTE”, dijo.

Vale señalar que hace tan solo un mes se sinceró en su cuenta de Instagram y dio una noticia que conmocionó a todos los internautas.



“Estoy pasando por una depresión y por varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlas adelante y salir de esta”, dijo el joven pereirano en una publicación que subió a su cuenta personal.



Si bien el intérprete de ‘Alguien más’ no ha sido tímido en confesar los difíciles episodios a los que ha tenido que enfrentarse a causa de la depresión, tampoco se ha retraído de revelar cuáles son las soluciones que ha encontrado para combatir esta enfermedad que lo atormenta desde 2021.

