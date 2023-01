Andy Rivera, uno de los cantantes más conocidos del país, se ha caracterizado por su tono romántico en redes sociales y en sus canciones. Nuevamente volvió a levantar la polémica por un trino que dejó entredicho que su situación sentimental parece estar cogiendo buenos rumbos.



Pero, ¿Quién será la mujer que tiene enamorado al cantante de ‘La tóxica’? Algunos internautas empezaron a especular sobre las posibles candidatas, aunque varios de sus más de 1,1 millones de seguidores volvieron a poner sobre la mesa el nombre de su exnovia Lina Tejeiro, con quien tuvo un vínculo amoroso por más de siete años.

el cantante urbano Andy Rivera afirmó que desde hace varios meses estaba lidiando con la depresión. Foto: Instagram @andyrivera

Ahora bien, se especuló mucho sobre la actriz de ‘Padres e hijos’ y su recien terminada relación con el cantante y creador de contenido Juan Duque, pues los rumores apuntan a que su ruptura se habría dado porque uno de los dos fue infiel. No obstante, eso no se ha podido demostrar y al final del pasado mes de octubre se oficilizó su separación.



Por otro lado, Rivera se ha mostrado bastante activo en redes sociales enviando algunas indirectas a la que podría ser su nueva enamorada. Sin embargo, no especificó quién es y el nombre de Tejeiro volvió a coger fuerza.



“No somos nada, pero que traga” y “en tus días malos te voy a querer el triple”, fueron las reacciones que dejó el compositor.



Sus trinos se hicieron virales rápidamente y varios de sus fanáticos le dejaron un mensaje de apoyo en la caja de comentarios: “ya es hora de que le llegue una buena mujer”, “debe ser una nueva, porque si estuviera tragado de Lina estarían juntos”, “El sabe cómo activar sus redes y ahí van toditos cayendo en sus mentiras”, “La misma de siempre traga eterna”, “Se lo merece ese hombre de Dios ha sabido hacer las cosas en silencio” y “Puede ser que esté tragado de otra. Pero ya van a empezar que es de la traumada de la Tejeiro”.



Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias